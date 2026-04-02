Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Вудс при обгоне на высокой скорости задел грузовик с прицепом, в результате чего его автомобиль перевернулся на бок. Это уже второй случай, когда Вудса задерживают за вождение в нетрезвом виде.

В 2017 году его арестовали во Флориде, после чего он признал себя виновным в неосторожном вождении. В феврале 2021 года Вудс также попал в серьезную автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелые переломы ног.

Вудс — один из величайших гольфистов всех времен. Он выиграл 15 турниров «Мэйджор», уступая только Джеку Никлаусу с 18 победами, и 82 турнира PGA Tour. В числе его главных достижений — пять побед на турнирах серии «Мастерс», три победы на US Open, три победы на British Open и четыре победы на чемпионатах PGA. Вудс провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге.

За свою профессиональную карьеру 50-летний американец заработал около $1,9 млрд. В 2022-м его состояние впервые превысило $1 млрд, в основном благодаря рекламным контрактам и доходам от бизнеса.

Последним официальным турниром Вудса был Открытый чемпионат Великобритании в 2024 году. В марте 2025 года он порвал ахиллово сухожилие, из-за чего пропустил весь сезон. 24 марта он сыграл в своей крытой лиге по гольфу TGL. Вудс пока не подтвердил, будет ли участвовать в «Мастерсе», который начнется 9 апреля.