Форвард сборной Боснии и Герцеговины и «Штутгарта» Эрмедин Демирович пообещал купить пиво каждому болельщику на домашнем матче своего клуба в честь выхода национальной команды его страны на чемпионат мира-2026.

Футболист дал это обещание несколько месяцев назад, и решил его сдержать.

— Я сказал что я это сделаю, я человек своего слова. Наверное, это будет дорого, но после такого достижения я сделаю это с любовью, — слова Демировича передает Reuters.

Средняя посещаемость «МХП-Арены» в Штутгарте чуть менее 60 000 зрителей. Предполагается, что футболисту придется потратить около €300 000.