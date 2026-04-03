Нападающий сборной Боснии и Герцеговины потратит 300 000 евро на пиво всему стадиону «Штутгарта» в честь выхода на ЧМ-2026

Дата публикации: 03.04.2026
BB.LV
Форвард сборной Боснии и Герцеговины и «Штутгарта» Эрмедин Демирович пообещал купить пиво каждому болельщику на домашнем матче своего клуба в честь выхода национальной команды его страны на чемпионат мира-2026.

Футболист дал это обещание несколько месяцев назад, и решил его сдержать.

— Я сказал что я это сделаю, я человек своего слова. Наверное, это будет дорого, но после такого достижения я сделаю это с любовью, — слова Демировича передает Reuters.

Средняя посещаемость «МХП-Арены» в Штутгарте чуть менее 60 000 зрителей. Предполагается, что футболисту придется потратить около €300 000.

