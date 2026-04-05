Выигравшая 2 последних Кубка Стэнли «Флорида», в составе которой выступает латвиец Балинскис, потеряла шансы на выход в плей-офф 0 100

Дата публикации: 05.04.2026
5 апреля в поединке регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» разгромно уступила в гостях клубу «Питтсбург Пингвинз» со счётом 4:9 и потеряла шансы на попадание в плей-офф от Восточной конференции.

«Флорида», дважды завоевавшая Кубок Стэнли в последних двух сезонах, сейчас занимает 15-ю позицию в турнирной таблице Востока.

После 76 игр команда набрала 77 баллов. До восьмой строчки дивизиона, позволяющей попасть в плей-офф, ей не хватает 11 очков за шесть матчей до завершения «регулярки».

Начиная с 2019 года команда неизменно попадала в стадию плей-офф Национальной хоккейной лиги.

