Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид продолжает лидировать в гонке бомбардиров НХЛ сезона-2025/26. У 29-летнего канадца 126 (83+43) очков в 77 матчах.
Второе место занимает российский форвард «Тампы» Никита Кучеров с 125 (42+83) очками в 70 играх. Третьим в списке идет Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 122 (51+71) очка в 75 матчах.
Лучшие бомбардиры сезона НХЛ на 6 апреля 2026 года:
Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 126 (43+83) очков в 77 матчах
Никита Кучеров («Тампа») — 125 (42+83) очков в 70 матчах
Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 122 (51+71) очка в 75 матчах
Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 106 (41+65) очков в 75 матчах
Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах
Давид Пастрняк («Бостон») — 97 (29+68) очков в 73 матчах
Ник Сузуки («Монреаль») — 95 (27+68) очков в 77 матчах
Мартин Нечас («Колорадо») — 94 (36+58) очка в 73 матчах
Марк Шайфли («Виннипег») — 94 (34+60) очка в 76 матчах
Джейсон Робертсон («Даллас») — 89 (40+49) очков в 77 матчах
