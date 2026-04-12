«Вашингтон» победил «Питтсбург» в гостях, Овечкин и братья Протасы забили по голу

Дата публикации: 12.04.2026
«Вашингтон» победил «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Кэпиталз» забили Алексей Протас, Райан Леонард (дубль), Том Уилсон, Илья Протас и Александр Овечкин (в пустые ворота). Илья Протас забил первый гол во втором матче в НХЛ. Овечкин был признан первой звездой вечера. В сезоне-2025/26 40-летний российский хоккеист набрал 62 (32+30) очка в 80 матчах.

У «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Энтони Манта, Ноэль Аччиари и Кевин Хэйс. Хозяева провели игру без ряда лидеров — вне заявки в том числе остались Сидни Кросби и Евгений Малкин.

«Питтсбург» проиграл после трех побед подряд и выхода в плей-офф, занимает пятое место в таблице Восточной конференции (98 очков в 80 матчах). «Вашингтон» идет на 10-м месте и сохраняет шансы подняться на третью строчку Столичного дивизиона (91 очко в 80 играх).

Вечером 12 апреля по латвийскому времени «Кэпиталз» и «Пингвинз» сыграют в Вашингтоне.

#хоккей #НХЛ #спорт #Овечкин
