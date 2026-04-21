У Алены Остапенко очень сильное падение в рейтинге 1 974

Дата публикации: 21.04.2026
Первая ракетка Латвии Алена Остапенко потеряла 18 позиций в теннисном рейтинге.

На предыдущей неделе на турнире в Штутгарте Остапенко, как прошлогодней его победительнице, надо было защищать 500 очков, но она выбыла в первом же туре и соответственно, не смогла это сделать. Как результат, наша теннисистка опустилась в рейтинге с 22-й на 40-ую позицию.

Возглавляет обновленный рейтинг ВТА белорусская спортсменка Арина Соболенко. Это уже ее 87-я неделя в качестве первой ракетки мира.

На второй строке укрепилась представительница Казахстана Елена Рыбакина, выигравшая турнир ВТА в Штутгарте и новый автомобиль Porsche.

Десятка сильнейших теннисисток планеты и их очки по состоянию на 21 апреля:

1 (1). Арина СОБОЛЕНКО (Беларусь) — 10 895. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8500. 3 (3). Кори Гауфф — 7279. 4 (4). Ига Швентек (Польша) — 7273. 5 (5). Джессика Пегула (США) — 6136. 6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3910. 8 (9). Мирра Андреева (Россия) — 3746. 9 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3722. 10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3531.

#теннис #спорт #рейтинг
Автор - Андрей Хазов
Автор - Андрей Хазов
