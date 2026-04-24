Предполагается, что в фонде будут работать до десяти человек, а на обеспечение его работы потребуется около 600 тыс. евро в год.

"Мы видим этот фонд как новую модель финансирования, потому что спортивная отрасль должна научиться эффективнее управлять имеющимися средствами, к тому же многолетнее выделение средств из резерва на непредвиденные случаи доказывает, что у спорта недостаточное финансирование для обеспечения всех нужд. Поэтому, подобно тому как в сфере культуры существует Фонд капитала культуры, мы хотим создать инструмент, который позволит привлекать финансирование - не только из госбюджета, но и из других источников, например, международных фондов и пожертвований", - пояснил заместитель государственного секретаря МОН по вопросам спорта и молодежи Эдгарс Пукинскис, добавив, что на данный момент это лишь идея, так как еще не утверждены ни новый закон о спорте, ни закон о Латвийском фонде спорта.

Если в ходе дискуссий появятся аргументы, что такой фонд нецелесообразен, министерство не будет настаивать на его создании и начнет работу над другими моделями финансирования. В любом случае, чтобы обеспечить хорошее управление и прозрачный подход в сфере финансирования спорта, потребуются дополнительные человеческие ресурсы, однако идею нельзя отвергать лишь потому, что увеличится бюрократический аппарат, так как спорт от создания такого фонда только выиграет.