Латвийский спортсмен Ивар Самушонок в субботу на чемпионате Европы в Албании вышел в поединок за бронзовую медаль, который состоится в воскресенье, пишет ЛЕТА.

Самушонок, выступающий в вольной борьбе в весовой категории до 86 килограммов, начал соревнования с 1/8 финала, где со счётом 5:2 победил австрийца Симона Мархла, а в четвертьфинале одолел представителя Швейцарии Умара Мавлаева — 13:1.

В полуфинале латвийский спортсмен встретился с бронзовым призёром чемпионатов Европы и мира Арсением Джиоевым из Азербайджана, которому уступил со счётом 2:12.

В поединке за бронзу соперником Самушонока станет один из победителей утешительного турнира.

Ранее сообщалось, что на этом чемпионате в квалификационном раунде поражения потерпели Алан Амиров, Элма Зейдлере и Алина Александра Антипова.

Тем временем борец греко-римского стиля Александр Юркян после операции на плече продолжает восстанавливать форму и в чемпионате не участвует.

Континентальное первенство в Тиране продлится до воскресенья.