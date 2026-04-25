Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

К сборной Латвии по хоккею присоединился Рихард Букартс

Дата публикации: 25.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: К сборной Латвии по хоккею присоединился Рихард Букартс
ФОТО: LETA

К тренировочному лагерю мужской сборной Латвии по хоккею в понедельник присоединился нападающий Рихард Букартс, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Латвийскую федерацию хоккея (ЛФХ).

Работу в тренировочном лагере больше не продолжают защитники Сандис Смонс и Рихард Симанович, а также нападающий Роберт Цюнский, получивший травму в контрольной игре в Лахти.

В первой половине сезона Рихард Букартс был без клуба, а во второй представлял словацкую команду "Presov", где в 26 матчах забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач.

Сборная Латвии продолжает тренироваться в Риге и следующие контрольные матчи проведёт 2 и 3 мая на выезде против сборной Словакии. Подготовительный этап национальная команда завершит играми 6 и 7 мая, когда на своём льду встретится со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал
Изображение к статье: Турция готова к разминированию Ормузского пролива, но есть условие
В мире
Изображение к статье: Иран призывает граждан к экономии электроэнергии
В мире
Изображение к статье: Мали охвачена волной атак: взрывы и перестрелки по всей стране
В мире
Изображение к статье: Из России — с деньгами: сколько евро и долларов можно перевезти через границу Латвии Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Снова Орбан: Мадяр определился со своим заместителем
В мире
Изображение к статье: Фото LRT
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео