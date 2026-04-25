К тренировочному лагерю мужской сборной Латвии по хоккею в понедельник присоединился нападающий Рихард Букартс, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Латвийскую федерацию хоккея (ЛФХ).

Работу в тренировочном лагере больше не продолжают защитники Сандис Смонс и Рихард Симанович, а также нападающий Роберт Цюнский, получивший травму в контрольной игре в Лахти.

В первой половине сезона Рихард Букартс был без клуба, а во второй представлял словацкую команду "Presov", где в 26 матчах забросил девять шайб и отдал 12 результативных передач.

Сборная Латвии продолжает тренироваться в Риге и следующие контрольные матчи проведёт 2 и 3 мая на выезде против сборной Словакии. Подготовительный этап национальная команда завершит играми 6 и 7 мая, когда на своём льду встретится со сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).