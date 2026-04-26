Ещё год назад она была главным изгоем мирового фигурного катания, а сегодня — снова в центре внимания, и, похоже, не только благодаря спорту.

В марте на красной дорожке премии ISU Skating Awards Илья Малинин появился не один. Сопровождала «бога квадов» очаровательная кореянка Ли Хэ Ин.

Пока Илья забирал свои статуэтки, взгляды фанатов были прикованыск спутнице Бога квадов.

Роман на миллион лайков: что связывает Малинина и Ли Хэ Ин

Слухи о том, что между американским рекордсменом и корейской вице-чемпионкой мира что-то есть, поползли ещё во время Олимпиады в Милане. В качестве улик фанаты приводили в пример совместные выходы в итальянские бистро и времяпрепровождение в олимпийской деревне. Ребят засняли в котокафе, и это видео мгновенно стало вирусным в соцсетях.

Кроме того, Илья продолжает быть самым преданным фанатом Ли в социальных сетях. Лайки на каждое фото (даже архивные) и комментарии с сердечками стали нормой.

В прошлом Малинин состоял в отношениях с Анной Сретенски. Она — дочь известного советского фигуриста Генриха Сретенского, который четырежды становился призёром чемпионатов Европы в танцах на льду. Любопытно, что все совместные фотографии с бывшей возлюбленной из соцсетей спортсмена удалены.

Тень скандала: за что Ли Хэ Ин получила три года бана

Почему этот вероятный роман вызывает такой ажиотаж? Дело в репутации Ли Хэ Ин. Летом 2024 года её карьера едва не оборвалась навсегда. Федерация фигурного катания Кореи (KSU) дисквалифицировала её на три года за сексуальные домогательства к несовершеннолетнему коллеге во время сборов в Италии.

Для консервативной Кореи это был приговор. Суть обвинений сводилась к тому, что Ли и ещё одна фигуристка употребляли алкоголь и вовлекали в «неуставные отношения» 16-летнего юниора. Ли Хэ Ин тогда пришлось пойти на крайние меры. Она публично признала, что состояла в отношениях с этим парнем, и предоставила суду их переписку, чтобы доказать — всё было по любви, а не по принуждению.

Апрель 2026-го: реабилитация и возвращение

На сегодняшний день Ли Хэ Ин практически полностью очистила своё имя. После долгих разбирательств в гражданских судах её дисквалификация была признана необоснованной и приостановлена.

Фигуристка вернулась на лёд и успела выступить на нескольких крупных турнирах, включая Олимпиаду и чемпионат мира. Девушка навёрстывает упущенное, хотя психологическое давление всё еще огромно.

Многие эксперты считают, что поддержка Ильи сыграла ключевую роль в её «воскрешении». В то время как корейская общественность была настроена против неё, лучший фигурист мира открыто демонстрировал ей свою симпатию, что помогло Ли Хэ Ин сохранить медийный статус на Западе.

Сплетни и риски: почему они молчат

Если же они всё-таки встречаются, то почему пара до сих пор не сделала официальное заявление? Причин может быть несколько. Малинин — лицо американского фигурного катания. Его менеджерам не очень выгоден официальный роман с девушкой, чьё имя до сих пор ассоциируется в поисковиках со словом «скандал».

Немалую роль играет и менталитет родной страны фигуристки. Ли Хэ Ин до сих пор находится под пристальным наблюдением корейской федерации. Любой лишний повод для обсуждения её личной жизни может спровоцировать новую волну хейта на родине.

И, в конце концов, ребята имеют право на личную жизнь вне публичных обсуждений. Очень похоже на то, что мы наблюдаем классическую историю: два одиночника, переживших за последние два года колоссальное давление (один — техническое и психологическое как лидер мирового фигурного катания, другая — юридическое и репутационное), нашли общий язык.

Является ли это завязавшейся дружбой, полноценным романом или просто бизнес-расчетом на фоне общего внимания — покажет время.