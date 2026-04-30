Международная федерация футбола (ФИФА) увеличила призовой фонд чемпионата мира 2026 года на 15%, доведя его до 871 млн долларов, сообщается на сайте организации.

Решение было принято на заседании совета ФИФА в Ванкувере (Канада) и основано на «коммерческом успехе флагманского мужского турнира».

Согласно обновлённому финансовому плану, каждая из 48 сборных-участниц получит минимум 12.5 млн долларов вместо ранее объявленных 10.5 млн долларов. Сумма на подготовку команды увеличилась с 1.5 млн долларов до 2.5 млн долларов, а квалификационный взнос возрос с 9 млн долларов до 10 млн долларов. Также ФИФА выделила субсидии на покрытие расходов делегаций и увеличение билетных квот для сборных на общую сумму более 16 млн долларов.

Оставшаяся часть доходов продолжит перераспределяться в пользу мирового футбола через 211 ассоциаций-членов ФИФА. Пересмотр призовых стал ответом на опасения национальных ассоциаций о том, что высокие расходы на логистику и налоги, особенно в США, могут привести к финансовым потерям даже при успешном выступлении на турнире. Как сообщали ранее СМИ, многие европейские федерации высказывали обеспокоенность тем, что участие в чемпионате мира может оказаться убыточным.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с участием 48 команд на территории трёх стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля.