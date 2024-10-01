В ЕС впервые появится комиссар по космосу. И сразу из балтийской страны!

Дата публикации: 01.10.2024
Впервые в истории в Евросоюзе появится комиссар по обороне и космосу. Это бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Но получит ли он достаточно финансирования, чтобы изменить европейский космос?

Еврокомиссар из Литвы Андрюс Кубилюс получил недавно созданный портфельпо вопросам обороны и космоса ЕС. Однако исследователи опасаются, что космос в европейской политике окажется лишь второстепенным приоритетом.

"Я немного беспокоюсь, что из-за того, что в области космоса проводится так мало работы, не будет ни интереса, ни бюджета, ничего", — сказала Euronews старший научный сотрудник брюссельского экономического аналитического центра Bruegel Рейнхильда Фойгелерс.

В своем письме к Кубилюсу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наделяет бывшего премьер-министра Литвы миссией преемственности, призывая к дальнейшей реализации космической стратегии ЕС в области безопасности и обороны и к сохранению "экономически эффективного доступа к космосу".

Однако фон дер Ляйен говорит только о двух новых предложениях на следующий пятилетний мандат. Это космический закон ЕС, который ожидался до летних каникул, и стратегия экономики космических данных, направленная на раскрытие потенциала космических данных, продуктов и технологий.

"В портфеле нового комиссара есть четкая задача по расширению амбиций", — говорит старший научный сотрудник Европейского института космической политики (ESPI) Томаш Грозненский, отмечая, что, хотя роль космоса в обеспечении безопасности и обороны получила беспрецедентное признание на политическом уровне, институциональной поддержки по-прежнему не хватает.

В целом, европейское институциональное финансирование космических программ составляет лишь 20% от уровня США, что создает дисбаланс с основными конкурентами, такими как США и Китай, с точки зрения промышленного потенциала и специализированной рабочей силы, говорится в знаковом докладе Марио Драги о конкурентоспособности.

