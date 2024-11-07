Австралия запретит детям до 16 лет пользоваться соцсетями

Дата публикации: 07.11.2024
Австралийские власти готовятся принять закон о запрете социальных сетей для детей до 16 лет, заявил премьер-министр страны Энтони Албаниз (Anthony Albanese). Документ, который чиновник описал как передовой в мире пакет мер, может начать действовать в конце будущего года.

Сейчас в стране испытывается система проверки возраста, которая поможет заблокировать детям доступ к соцсетям. «Социальные сети причиняют нашим детям вред, и я призываю к этому», — заявил господин Албаниз на пресс-конференции. Чрезмерное использование соцсетей, по его мнению, создают угрозу физическому и психическому здоровью несовершеннолетних.

Законодательно ограничить использование соцсетей детьми намереваются в нескольких странах, но политика австралийских властей может оказаться одной из наиболее строгих. Нигде до сих пор не пытались внедрить механизмы проверки возраста на основе биометрии или государственной идентификации. В Австралии намереваются установить самый высокий возрастной предел и не делать исключений, таких как наличие родительского согласия или существующих учётных записей. Законопроект будет внесён в австралийский парламент в этом году, а вступит в силу он через 12 месяцев после ратификации законодателями.

Запрет может затронуть такие платформы, как Instagram, Facebook, TikTok, X и YouTube. Эта мера может спровоцировать молодёжь исследовать более тёмные ресурсы интернета, которые не поддаются регулированию; а к платформам, где они могут получить поддержку, доступа у них не будет, заявили в организации Digital Industry Group (DIGI), в которую входят Meta, TikTok, X и Google. Австралийские власти пытаются решить проблему XXI века методами XX века, отметила управляющий директор DIGI Сунита Бозе (Sunita Bose).

«Вместо того, чтобы блокировать доступ посредством запретов, нужно реализовывать сбалансированный подход к созданию отвечающих возрасту пространств, формированию цифровой грамотности и защиты молодёжи от вреда в интернете», — добавила госпожа Бозе.

