Baltijas balss logotype

Цукерберг ослабил цензуру в Facebook и Instagram, потому что её стало «слишком много» 1

Техно
Дата публикации: 08.01.2025
BB.LV
Цукерберг ослабил цензуру в Facebook и Instagram, потому что её стало «слишком много»

Meta объявила о ликвидации программы проверки фактов с привлечением сторонних экспертов во имя «восстановления свободы слова» — теперь в соцсетях компании эта задача будет решаться по образцу «Примечаний сообщества» на платформе X Илона Маска (Elon Musk).

В ближайшие месяцы в соцсетях Meta также появится функция «Примечания сообщества» (Community Notes) — пользователи платформ смогут самостоятельно добавлять контекст к публикациям. Когда этим занимались сторонние эксперты, их действия были «слишком политически предвзяты» и «больше разрушали доверие, чем создавали [его], особенно в США», отметил глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

«Мы достигли точки, когда [стало] слишком много ошибок и слишком много цензуры. Недавние выборы представляются культурным переломным моментом, чтобы снова сделать приоритетом свободу слова, поэтому мы вернёмся к нашим корням и сосредоточимся на сокращении [числа] ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы слова на наших платформах», — заявил гендиректор Meta.

Все эти действия предприняты в связи с возвращением Дональда Трампа (Donald Trump) на пост президента США. В последние годы у него были непростые отношения с крупнейшими соцсетями: он и другие политики-республиканцы говорили о цензуре в отношении консервативных взглядов на платформах. Конфликт начался после произошедших 6 января 2021 года массовых беспорядков в США — учётные записи Трампа в Facebook✴ и Instagram подверглись блокировке. Администрации соцсетей заявили, что его действия могли спровоцировать ещё большее насилие.

Теперь в Meta говорят о намерении изменить политику в отношении размещаемых на платформах материалов: будут сняты ограничения на темы иммиграции и гендерных отношений, а санкции станут применяться преимущественно при грубых нарушениях норм. Подразделения, занимающиеся модерацией и прочими видами работы с материалами, переведут из либеральной Калифорнии в консервативный Техас. «Мы будем работать с президентом Трампом, чтобы дать отпор правительствам по всему миру, которые преследуют американские компании и настаивают на ужесточении цензуры», — пообещал Марк Цукерберг.

#социальные сети #марк цукерберг
0
2

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го января

    Как глиста извивается. Поздно, сволочь. Нет тебе веры. Сегодня ты рубильник цензуры отдёрнул, а завтра задёрнешь снова. GFYS 🖕🏻

    0
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти»
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Иконка видео
Первая в истории орбитальная ракета, запущенная с территории Европы, упала на Землю

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео