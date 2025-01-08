Цукерберг ослабил цензуру в Facebook и Instagram, потому что её стало «слишком много»

Meta объявила о ликвидации программы проверки фактов с привлечением сторонних экспертов во имя «восстановления свободы слова» — теперь в соцсетях компании эта задача будет решаться по образцу «Примечаний сообщества» на платформе X Илона Маска (Elon Musk).

В ближайшие месяцы в соцсетях Meta также появится функция «Примечания сообщества» (Community Notes) — пользователи платформ смогут самостоятельно добавлять контекст к публикациям. Когда этим занимались сторонние эксперты, их действия были «слишком политически предвзяты» и «больше разрушали доверие, чем создавали [его], особенно в США», отметил глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

«Мы достигли точки, когда [стало] слишком много ошибок и слишком много цензуры. Недавние выборы представляются культурным переломным моментом, чтобы снова сделать приоритетом свободу слова, поэтому мы вернёмся к нашим корням и сосредоточимся на сокращении [числа] ошибок, упрощении нашей политики и восстановлении свободы слова на наших платформах», — заявил гендиректор Meta.

Все эти действия предприняты в связи с возвращением Дональда Трампа (Donald Trump) на пост президента США. В последние годы у него были непростые отношения с крупнейшими соцсетями: он и другие политики-республиканцы говорили о цензуре в отношении консервативных взглядов на платформах. Конфликт начался после произошедших 6 января 2021 года массовых беспорядков в США — учётные записи Трампа в Facebook✴ и Instagram подверглись блокировке. Администрации соцсетей заявили, что его действия могли спровоцировать ещё большее насилие.

Теперь в Meta говорят о намерении изменить политику в отношении размещаемых на платформах материалов: будут сняты ограничения на темы иммиграции и гендерных отношений, а санкции станут применяться преимущественно при грубых нарушениях норм. Подразделения, занимающиеся модерацией и прочими видами работы с материалами, переведут из либеральной Калифорнии в консервативный Техас. «Мы будем работать с президентом Трампом, чтобы дать отпор правительствам по всему миру, которые преследуют американские компании и настаивают на ужесточении цензуры», — пообещал Марк Цукерберг.