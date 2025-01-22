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Безграничная энергия все ближе: китайское «искусственное Солнце» установило новый рекорд 1

Техно
Дата публикации: 22.01.2025
Focus
Безграничная энергия все ближе: китайское «искусственное Солнце» установило новый рекорд

Китайским физикам во время запуска термоядерного синтеза удалось удерживать в термоядерном реакторе плазму в течение более 1000 секунд, пишет Фокус.

Китайский термоядерный реактор, который еще называют "искусственным Солнцем", побил свой собственный рекорд по удержанию очень горячей плазмы и это важный шаг вперед к получению практически безграничной чистой термоядерной энергии, пишет Live Science.

Термоядерные реакторы часто называют "искусственными Солнцами", ведь они создают энергию также, как это делает наша звезда. Это происходит с помощью синтеза атомов водорода или их изотопов, когда создается большое количество энергии. В ядре Солнца происходит синтез атомов с помощью высочайшего давления и большой температуры. Но получить такое давление на Земле нельзя, а потому физики компенсируют это нагревая плазму до десятков миллионов градусов Цельсия, а это намного выше, чем температура в ядре Солнца.

В китайском городе Хэфэй, Китай, находится экспериментальный термоядерный реактор EAST типа токамак. В 2023 году китайским физикам удалось поддерживать устойчивую плазму в реакторе в течение 403 секунд, но теперь стало известно, что им удалось побить это рекорд. Устойчивая горячая плазма удерживалась внутри реактора в течение 1066 секунд. Это достижение является важным шагом вперед к получению практически безграничной чистой энергии, которая позволит человечеству отказаться от ископаемого топлива. Производство этой энергии не создает выбросов парниковых газов, а также ядерных отходов, как на АЭС.

Для того, чтобы построить термоядерные электростанции, которые будут вырабатывать почти безграничную энергию нужно решить несколько важных проблем. В частности, в экспериментальных реакторах, таких как EAST, нужно добиться очень длительного удержания очень горячей плазмы для поддержания стабильного термоядерного синтеза. Также нужно научиться получать намного больше энергии с помощью термоядерного синтеза, чем тратиться на его запуск.

Термоядерный реактор EAST представляет собой токамак, то есть реактор в виде тора, где очень горячая плазма удерживается с помощью очень сильных магнитных полей. Хотя китайским физикам не удалось получить больше энергии во время термоядерного синтеза, чем они потратили на его запуск, все же рекордное удержание плазмы является важным достижением. Плазму внутри реактора нужно поддерживать в стабильном состоянии очень долго и только тогда возможно поддержание стабильного термоядерного синтеза.

Новый рекорд китайских физиков поможет создать реакторы, которые будут производить термоядерную энергию в огромных объемах в будущем. Пока что ученые во всем мире не могут сказать, когда удастся получить безграничную энергию, но некоторые физики считают, что это будет возможно в течение ближайших десятилетий.

Для того, чтобы установить новый рекорд удержания плазмы китайские ученые провели модернизацию термоядерного реактора EAST, что позволило увеличить мощность магнитных полей и повысить температуру нагрева плазмы.

#космос
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Комментарии (1)

  • А
    Андрей
    22-го января

    "Также нужно научиться получать намного больше энергии с помощью термоядерного синтеза, чем тратиться на его запуск" Всего то ничего.
    А тем временем некоторые страны (частично во Франции, почти полностью в РФ) идут более рациональным путём - пускают по кругу отходы АЭС, вырабатывая из отходо энергию. АЭС 3-го поколения признаны безопасными самыми требовательными международными комиссиями. Подробнее в последнем репортаже канала RussiaPost (а Ютюбе) с названием Эра "вечной энергии": Как в России смогли создать вечный реактор?

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