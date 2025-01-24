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В феврале будет запущен первый лунный центр обработки данных 2

Техно
Дата публикации: 24.01.2025
BB.LV
В феврале будет запущен первый лунный центр обработки данных

Новый виток космической гонки по всему миру привлёк множество частных компаний. Они реализуют различные проекты от доставки грузов до строительства объектов на Луне. А скоро на естественном спутнике Земли может заработать и первый центр обработки данных.

Первый лунный ЦОД под названием Freedom Data Center собирается запустить компания из Флориды Lonestar Data Holdings. Компактный, но полностью работоспособный объект отправится на Луну в посадочном модуле Intuitive Machines на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в феврале. Компания уверяет, что хранение данных на Луне даёт уникальные преимущества. Это непревзойдённая физическая безопасность, защита от стихийных бедствий, киберугроз и геополитических конфликтов, которые могут создать угрозу сохранности данных на Земле. Небольшой объект на солнечной энергии значительно меньше вредит экологии, чем энергоёмкие земные ЦОД; на Луне также обеспечивается естественное охлаждение для твердотельных накопителей.

Lonestar нашла для своей лунной платформы несколько известных клиентов. В их число вошли власти штата Флорида и Острова Мэн, специализирующаяся на искусственном интеллекте компания Valkyrie и играющий в жанре поп-рока коллектив Imagine Dragons. Lonestar разрабатывала проект много лет, и в 2021 году успешно протестировала хранилище данных на МКС. Но размещение ЦОД на поверхности Луны представляет собой более сложную техническую задачу: проблемы могут возникнуть из-за суровых условий, трудностей с обслуживанием и астрономических затрат; существуют и неизбежные риски, связанные с запуском объекта в космос. Если что-то пойдёт не так, у оператора не будет возможности восстановить оборудование. Поэтому резервная копия информации из лунного ЦОД будет храниться на Земле на объекте Flexential в Тампе (Флорида).

Компания пока не опубликовала конкретных эксплуатационных данных и характеристик оборудования; неизвестно и как она собирается обеспечивать связь между лунными и наземными объектами. Лунный ЦОД планирует построить и стартап Lumen Orbit, который недавно привлёк $11 млн вложений при оценке в $40 млн.

#космос
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го января

    Пинг к этому датацентру будет чудоащный по времени. 🙄

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    24-го января

    чудоащный-чудовищный.

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