Стартовали мировые продажи GeForce RTX 5090 и RTX 5080 — первые партии смели мгновенно

Дата публикации: 30.01.2025
Компания Nvidia сообщила о старте продаж видеокарт GeForce RTX 5090 и RTX 5080 нового поколения Blackwell. Судя по всему, Nvidia предприняла минимум усилий, чтобы подготовиться к этому запуску и обеспечить достаточные запасы новых ускорителей. Поэтому все первые партии видеокарт практически мгновенно были распроданы в большинстве стране мира.

Серия карт GeForce RTX 5000 на данный момент состоит из четырёх моделей: GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Первые две сегодня поступили в продажу. Рекомендованная стоимость для США GeForce RTX 5090 составляет $1999, а модели RTX 5080 — $999. Однако подавляющее большинство моделей, которые ненадолго появились сегодня в американской рознице, стоили куда больше — как минимум на 20 % дороже. Например, GeForce RTX 5090 в версии ROG Astral LC от Asus оценивается в $3100. Речь идёт о рекомендованной стоимости самого производителя, без наценки ретейлеров.

Портал VideoCardz привёл ссылки на крупные американские магазины Amazon, Newegg, BestBuy, B&H и официальный онлайн-магазин Nvidia. Все отметившиеся там предложения уже распроданы. У некоторых ретейлеров карты в принципе пока не появлялись и не появятся в ближайшие дни.

Кратко напомним, что в составе GeForce RTX 5090 используется графический процессор GB202-300 с 21 760 ядрами CUDA и 32 Гбайт памяти GDDR7. Эта видеокарта является самым быстрым игровым ускорителем на рынке. В GeForce RTX 5080 применяется процессор GB203-400 с 10 752 ядрами CUDA и 16 Гбайт памяти GDDR7. Новинка значительно уступает по производительности флагману, а обзоры видеокарты показывают, что прирост скорости по сравнению с предшественницей RTX 4080 (поколение Ada Lovelace) минимален. Более подробно с GeForce RTX 5080 можно ознакомиться в нашем обзоре.

На фоне текущей ситуации становится понятно, почему MSI решила не выпускать свои версии RTX 5090 одновременно со всеми и отложила их запуск на неделю, до 6 февраля.

