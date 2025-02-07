Космическая паутина — это главная и самая масштабная структура во Вселенной, которая состоит из обширных сетей взаимосвязанных нитевидных структур, окружающих космические пустоты. Астрономы получили изображение с самым высоким разрешением из когда-либо полученных, одной нити в космической паутине, которая соединяет две галактики на стадии формирования. Она находится так далеко, что астрономы увидели ее такой, какой она была примерно через 2 млрд лет после Большого взрыва или примерно 11,8 млрд лет назад. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

Хотя темная материя для нас и ее можно обнаружить только с помощью ее гравитационного влияния на обычную материю, она составляет около 85% всей материи во Вселенной и играет решающую роль в формировании крупномасштабной структуры космоса. Гравитационное влияние темной материи удерживает галактики вместе и образует космическую паутину, состоящую из взаимосвязанных нитей, темной материи, межгалактического газа и галактик. На пересечении нитей космической паутины возникают самые яркие галактики.

Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются астрономы, изучающие космическую паутину, является то, что межгалактический газ в основном можно обнаружить с помощью того, как он поглощает свет от более далеких объектов. Но результаты таких исследований не помогают понять распределение газа в космической паутине.

Авторы исследования использовали новейший спектрограф MUSE, установленный на наземном телескопе VLT и получили самое лучшее на сегодняшний день изображение нити космической паутины длиной 3 млн световых лет, которая соединяет две галактики, находящиеся в стадии формирования. В каждой из этих галактик находится центральная сверхмассивная черная дыра.

Ученые смогли продемонстрировать новый способ изучения нитей космической паутины, что помогает больше узнать о формировании галактик и эволюции Вселенной. По словам ученых, им впервые удалось обнаружить границу между галактическим газом и газом в нити космической паутины с помощью прямых измерений.

Астрономы еще до своего исследования глубокого космоса создали моделирование излучения нитей космической паутины на основе текущей модели эволюции Вселенной. После получения новых данных ученые сравнили их с результатами моделирования и оказалось, что они очень похожи.

Сейчас ученые собирают дополнительные данные, чтобы обнаружить больше подобных структур, и это должно помочь получить полное представление распределении газа в космической паутине.

Вселенная состоит из многих масштабных структур, которое объединяют вместе огромные количества галактик, и все они также являются частью космической паутины. Как уже писал Фокус, ученым удалось обнаружить новую масштабную структуру в ближайшей к нам части Вселенной, и ее длина составляет 1,3 миллиарда световых лет.