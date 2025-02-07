Моделирование обширной области Вселенной на основе текущей космологической модели. На изображении слабое свечение газа внутри нитей, образующих космическую паутину, показано белым цветом. На пересечениях этих нитей газ внутри галактик, который подпитывает образование новых звезд, выделен красным цветом.
Астрономы получили прямое изображение в самом высоком качестве космической нити длиной 3 млн световых лет, пишет Фокус.
Космическая паутина — это главная и самая масштабная структура во Вселенной, которая состоит из обширных сетей взаимосвязанных нитевидных структур, окружающих космические пустоты. Астрономы получили изображение с самым высоким разрешением из когда-либо полученных, одной нити в космической паутине, которая соединяет две галактики на стадии формирования. Она находится так далеко, что астрономы увидели ее такой, какой она была примерно через 2 млрд лет после Большого взрыва или примерно 11,8 млрд лет назад. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.
Хотя темная материя для нас и ее можно обнаружить только с помощью ее гравитационного влияния на обычную материю, она составляет около 85% всей материи во Вселенной и играет решающую роль в формировании крупномасштабной структуры космоса. Гравитационное влияние темной материи удерживает галактики вместе и образует космическую паутину, состоящую из взаимосвязанных нитей, темной материи, межгалактического газа и галактик. На пересечении нитей космической паутины возникают самые яркие галактики.
Одной из самых больших проблем, с которой сталкиваются астрономы, изучающие космическую паутину, является то, что межгалактический газ в основном можно обнаружить с помощью того, как он поглощает свет от более далеких объектов. Но результаты таких исследований не помогают понять распределение газа в космической паутине.
Авторы исследования использовали новейший спектрограф MUSE, установленный на наземном телескопе VLT и получили самое лучшее на сегодняшний день изображение нити космической паутины длиной 3 млн световых лет, которая соединяет две галактики, находящиеся в стадии формирования. В каждой из этих галактик находится центральная сверхмассивная черная дыра.
Ученые смогли продемонстрировать новый способ изучения нитей космической паутины, что помогает больше узнать о формировании галактик и эволюции Вселенной. По словам ученых, им впервые удалось обнаружить границу между галактическим газом и газом в нити космической паутины с помощью прямых измерений.
Астрономы еще до своего исследования глубокого космоса создали моделирование излучения нитей космической паутины на основе текущей модели эволюции Вселенной. После получения новых данных ученые сравнили их с результатами моделирования и оказалось, что они очень похожи.
Сейчас ученые собирают дополнительные данные, чтобы обнаружить больше подобных структур, и это должно помочь получить полное представление распределении газа в космической паутине.
Вселенная состоит из многих масштабных структур, которое объединяют вместе огромные количества галактик, и все они также являются частью космической паутины.
