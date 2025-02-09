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Google использует reCAPTCHA для слежки за людьми 1

Техно
Дата публикации: 09.02.2025
BB.LV
Google использует reCAPTCHA для слежки за людьми

Boing Boing: следящая за юзерами reCAPTCHA приносит Google $888 млрд в год

Система reCAPTCHA, разработанная изначально для защиты веб-сайтов от ботов, превратилась в мощный инструмент отслеживания пользователей, приносящий Google огромные доходы. Согласно данным, полученным Chuppl, только отслеживание cookie-файлов приносит компании около $888 млрд в год. Об этом сообщает издание Boing Boing.

Изначально созданная Луисом фон Ангом в 2007 году для оцифровки текста отсканированных книг и газет, reCAPTCHA была приобретена Google в 2009 году и использовалась для улучшения Google Books и Google Street View. Однако, по словам экспертов, к 2025 году она легко обходится ботами.

Несмотря на это, Google продолжает предлагать reCAPTCHA, которая, по мнению специалистов, эволюционировала в средство для сбора пользовательских данных. «ReCAPTCHA делает попиксельный отпечаток вашего браузера, карту всего, что вы делаете в интернете в режиме реального времени», – заявили в Chuppl.

«Они [Google], по сути, получают доступ к любому взаимодействию пользователя на веб-странице», – добавляет бывший исследователь компьютерной безопасности в Калифорнийском университете в Ирвайне Эндрю Серлз.

Исследование Серлза, под названием «Dazed & Confused: A Large-Scale Real-World User Study of reCAPTCHAv2», показало, что широко используемая система reCAPTCHA от Google является, прежде всего, механизмом для отслеживания поведения пользователей и сбора данных, обеспечивая при этом незначительную защиту от ботов.

Исследование показало, что reCAPTCHA активно мониторит cookie-файлы пользователей, историю просмотров и параметры браузера, включая canvas rendering (метод рендеринга, основанный на элементе canvas в HTML5. – «Газета.Ru»), разрешение экрана, движения мыши и данные user-agent (это строка идентификации пользователя, включающая информацию о его устройстве, браузере и операционной системе, – «Газета.Ru»). Вся эта информация может использоваться американской IT-корпорацией как минимум для персонализации рекламы.

Проанализировав данные более 3600 пользователей, исследователи обнаружили, что решение задач с изображениями занимает на 557% больше времени, чем задач с установкой галочки. Они пришли к выводу, что в 2024 году reCAPTCHA обошлась обществу примерно в 819 миллионов часов человеческого времени, что эквивалентно $6,1 млрд заработной платы. При этом, Google получает огромную прибыль за счет возможностей отслеживания и сбора данных.

#техно #google
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Комментарии (1)

  • К✓√
    Космос ✓√
    9-го февраля

    ...включающая информацию о его устройстве, браузере и операционной системе, – «Газета.Ru») gazeta.ru заблокированный сайт на территории Латвии. bb.lv не нарушает закон ссылаясь на этот портал? А то получается на заблокированные сайты нельзя, но кому-то немножко можно?!

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