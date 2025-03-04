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Гигантский клон морских водорослей найден в Балтийском море 0

Техно
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Гигантский клон морских водорослей найден в Балтийском море

ME: в Балтийском море обнаружен гигантский клон водорослей

Исследователи из Университета Гетеборга выяснили, что вид, ранее считавшийся отдельным видом водоросли в Балтийском море, на самом деле является гигантским клоном бурой водоросли фукуса пузырчатого. Этот клон может быть самым большим из известных клонированных организмов на Земле. Работа опубликована в журнале Molecular Ecology (ME).

Фукус пузырчатый — доминирующий вид водорослей в Балтийском море, так как он способен выдерживать низкую соленость воды. Он образует подводные леса на глубине до 10 метров, служа важной средой обитания для мальков рыб, моллюсков и ракообразных.

Ранее считалось, что небольшой кустистый вид водоросли, встречающийся в Балтийском море, является отдельным видом (известным как узкий фукус). Однако ДНК-анализ показал, что это клон фукуса пузырчатого. Он распространялся за счет отрывов фрагментов женского растения, которые дрейфовали по воде и превращались в новые особи.

Этот клон простирается более чем на 500 километров вдоль побережья Ботнического залива. Исследователи предполагают, что это самый крупный клон среди всех живых организмов.

«Этот клон включает миллионы особей», — объяснил Рикардо Перейра, ведущий специалист по генетическому анализу. — «В некоторых районах он полностью доминирует, в других — сосуществует с особями, размножающимися половым путем. Но женский клон в Шведском Ботническом заливе — безусловно крупнейший!»

Климатические изменения в Балтийском море могут поставить под угрозу существование таких клонов. Из-за отсутствия постоянного размножения генетическая изменчивость в их популяции практически отсутствует, что снижает их способность адаптироваться к новым условиям.

«Клон почти не имеет генетического разнообразия, а это значит, что в популяции мало особей, способных пережить изменения среды», — добавил Керстин Йоханнессон, профессор морской экологии. — «Это делает их будущее неопределенным».

Кроме того, в ходе исследования ученые обнаружили новый вид водоросли у побережья Эстонии. Он, как и шведский клон, имеет небольшую кустистую форму, но отличается тем, что содержит как мужские, так и женские особи и размножается исключительно половым путем. Новый вид очень близок к фукусу пузырчатому, но при этом изолирован от него в репродуктивном плане.

#наука #балтийское море
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