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Виртуальная реальность получила вкус — учёные создали «электронный язык» 0

Техно
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Виртуальная реальность получила вкус — учёные создали «электронный язык»

Когда-нибудь станет возможным полное погружение в виртуальную реальность с осязанием, вкусом и запахом. Современные технологии делают лишь первые шаги в этом направлении, испытывая ту или иную технологию по отдельности. Новой разработкой стал электронный «язык», с помощью которого любой желающий сможет попробовать в интернете блюда и сладости.

Гаджет под названием e-Taste создали в Университете штата Огайо (Ohio State University). Электронный язык представляет собой комплект гидрогелей с наполнителями, которые запрограммированным образом подаются по трубке под язык пользователя. Для этого используются химические вещества, соответствующие пяти основным вкусам: хлорид натрия для солёного вкуса, лимонная кислота для кислого, глюкоза для сладкого, хлорид магния для горького и глутамат для умами. «Эти пять вкусов уже составляют очень большой спектр продуктов, которые мы ежедневно употребляем в пищу», — утверждают учёные.

Система кодирования вкусов использует датчики для определения уровня этих химических веществ в пище, преобразует их в цифровые данные, а затем отправляет эти значения в насос, который впрыскивает через небольшую трубку под язык человека небольшое количество гидрогелей с разными вкусами.

Во время испытаний сначала проверили способность людей различать основные вкусы, например, кислый. Из 10 испытуемых 7 человек одинаково оценили степень кислоты тестируемого продукта.

Затем команда исследователей проверила, может ли система воспроизводить более сложные вкусы — лимонада, торта, жареного яйца, ухи и кофе, для чего провели тестирование и опрос шести человек. Выяснилось, что испытуемые способны сделать это в более чем 80 % случаев.

Результат оказался обнадёживающим, хотя скептики справедливо отмечают, что на вкус еды сильное влияние оказывают аромат и её внешний вид. Выражение «выглядит аппетитно» подтверждает эти замечания. Одного вкуса недостаточно, чтобы правильно оценить пищу на вкус. Всё это будет хорошо работать только в комплексе, когда вместе со вкусом будет транслироваться её аромат и внешний вид.

#техно
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