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Призраки Вселенной: астрономы обнаружили много странных круглых объектов в космосе 0

Техно
Дата публикации: 05.03.2025
Focus
Призраки Вселенной: астрономы обнаружили много странных круглых объектов в космосе
ФОТО: пресс-фото

С помощью радиотелескопов, которые видят радиосигналы, а не свет, ученые обнаружили, что космос наполнен множеством кругов, пишет Фокус.

Радиоастрономы могут увидеть то, что невозможно увидеть невооруженным глазом, ведь радиотелескопы регистрируют не свет, а радиосигналы. В итоге ученые с помощью радиотелескопа ASKAP обнаружили много странных круглых объектов в космосе, некоторые из которых раньше никто не видел. Они являются, как говорят ученые, "призраками" Вселенной, ведь эти радиоисточники очень слабые и каждый из них имеет уникальные физические свойства. Что именно обнаружили астрономы? Об этом пишет ScienceAlert.

Призрачное кольцо Kyklos и объект WR16 показывают окружение редких и необычных объектов под названием звезды Вольфа-Райе. Когда у некоторых больших звезд заканчивается топливо для термоядерного синтеза, они становятся нестабильными, раздуваются и начинают пульсировать. Это звезды Вольфа-Райе. В это время они сбрасывают свои внешние слои, которые могут образовывать кольцевые структуры вокруг звезд.

Stingray 1, Perun, Ancora и Unicycle — это остатки сверхновой, которые также представляют собой кольцевые структуры. Когда у звезд заканчивается топливо для термоядерного синтеза, они начинают сжиматься под действием своей гравитации, что приводит к взрыву, известному как сверхновая. Ударная волна формирует из вещества умершей звезды остаток сверхновой.

Еще один остаток сверхновой Teleios имеет почти идеально круглую форму. Этот уникальный объект никогда раньше не видели астрономы. Также астрономы обнаружили остаток сверхновой Diprotodon, который является одним из самых больших подобных объектов.

Lagotis — еще один объект, который может показать, как новые данные радиотелескопа телескопа могут переклассифицировать ранее обнаруженные объекты. Отражательная туманность VdB-80 была замечена ранее в плоскости нашей галактики Млечный Путь. Свет, который мы видим, был выпущен близлежащими звездами, а затем отражен от близлежащего облака газа и пыли. Но с помощью новых данных ASKAP астрономы смогли обнаружить связанное облако ионизированного водорода, где звездная энергия заставила газообразную материю потерять свои электроны.

ASKAP также может видеть объекты за пределами нашей галактики, например, галактики "радиокольца". Когда астрономы используют видимый свет, чтобы смотреть на звезды в такой галактике, они видят довольно простой диск. Но в радиосвете астрономы видят кольцо. И наконец астрономы увидели странные радиокруги, новый класс объектов с неизвестным происхождением, которые видны только в радиосвете.

#космос
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