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Ученые хотят сделать из мохнатой мыши слона, похожего на мамонта. Реален ли этот план? 1

Техно
Дата публикации: 05.03.2025
BBC
Ученые хотят сделать из мохнатой мыши слона, похожего на мамонта. Реален ли этот план?
ФОТО: пресс-фото

Американская компания Colossal Biosciences генетически модифицировала лабораторных мышей в надежде сделать их более устойчивыми к холоду, пишет ВВС. Конечная цель ученых — создать похожих на мамонтов слонов с волосяным покровом с тем, чтобы поселить их в Арктике. Насколько реален план ученых из США — с учетом того, что многие эксперты относятся к этой идее скептически?

Колоссальные шерстистые мыши

Ученые из частной компании Colossal Biosciences сначала сравнили ДНК мамонта и азиатского слона, ближайшего родственника вымершего гиганта. Они определили несколько генетических вариаций, отвечающих за разные характеристики шерсти и за жировой обмен.

Затем они нашли соответствующие вариации в ДНК лабораторных мышей и стали экспериментировать с редактированием генов. Одновременно ученые могли внести изменения в семь генов.

В результате они получили мышей с длинной золотистой шерстью — правда, жировая масса у грызунов в среднем была одинаковой вне зависимости от того, модифицировали ученые для конкретной мыши ген, отвечающий за жировой обмен, или нет.

В компании получившихся грызунов прозвали «Колоссальными (по названию компании Colossal Biosciences) шерстистыми мышами», пишет Associated Press.

Ученые надеются, что такие мыши — первый шаг к созданию устойчивых к холоду слонов, похожих на мамонтов. Colossal Biosciences называет своей главной целью воскрешение вымерших видов, в первую очередь — мамонтов, додо и сумчатых (тасманийских) волков.

«Со временем у нас будет целая родословная адаптированных к холоду слонов, которых мы сможем вернуть в дикую природу и которые смогут скрещиваться между собой», — заявил Би-би-си сооснователь и исполнительный директор Colossal Biosciences Бен Лэм.

Он надеется, что первый генетически модифицированный слоненок, похожий на мамонта, родится к концу 2028 года. Для этого генетически модифицированный эмбрион должен быть готов к концу 2026 года.

В дальнейшем ученые хотят заселить арктическую тундру мамонтообразными слонами.

Это, полагают они, поможет перестать планете нагреваться: животные будут пастись и таким образом укреплять растительность, замедляя темпы таяния вечной мерзлоты и высвобождения углерода.

Воскрешение вида или рекламный трюк?

Colossal Biosciences прославилась не только смелыми заявлениями о воскрешении вымерших видов, но и успешным привлечением инвестиций.

В январе 2025 года компанию оценили в 10,2 млрд долларов — это первый стартап в Техасе, преодолевший отметку в $10 млрд. Всего с момента основания в 2021 году Colossal Biosciences получила инвестиции в $435 млн.

Результаты эксперимента с мышами пока что опубликованы только онлайн в виде препринта, а не в рецензируемом научном журнале.

Многие ученые и активисты скептически относятся к созданию шерстистых мышей.

«Кажется, в этом нет никакого практического применения или реальной научной ценности», — считает Хелен Уоллес из группы активистов GeneWatch.

По ее мнению, эксперимент Colossal рассчитан на привлечение внимания общественности и шокирование публики.

Специалист по дикой природе и окружающей среде Кристофер Престон из университета Монтаны настаивает, что какой бы результат ни получился у Colossal, это не будет воскрешением вымершего вида — или развымиранием.

«Возможно, они сумеют изменить шерсть азиатского слона или сделать его морозоустойчивым, но возвращения шерстяного мамонта не будет. Это будет изменение азиатского слона», — говорит он.

Палеонтолог Тори Херридж из университета Шеффилда согласна, что развымирание мамонта еще не близко: если генетика лабораторных мышей изучена очень хорошо, то о мамонтах и слонах мы знаем намного меньше.

Кроме того, гены слонов будет намного сложнее модифицировать из этических соображений, не говоря о том, что азиатский слон близок к вымиранию.

Технический успех

Биолог Винсент Линч из университета Буффало считает, что эксперимент с шерстистыми мышами — «очень классный с технологической точки зрения».

Генетик Саад Ариф из университета Оксфорд Брукс считает именно методы и технологии модификации генов, которые использовались для создания мышей, самой значимой частью работы Colossal University.

«Эти методы могут иметь значение для человеческих болезней и биологии, они могут помочь нам понять и, возможно, лечить комплексные генетические заболевания или особенности, контролируемые несколькими генами», — полагает ученый.

Хвалит использованные методы и Душко Илич, профессор в области изучения стволовых клеток Королевского колледжа Лондона.

«Достижение, описанное в недавнем пресс-релизе о „шерстистых мышах", интересно, особенно с точки зрения стратегии, которую они используют для уточнения списка генов, связанных с ростом шерсти, которые также совместимы с модельным организмом — мышью, — говорит он. — Это действительно примечательная веха».

В целом ученые сходятся в том, что «колоссальные шерстистые мыши» не особо приближают нас к заселению Арктики мамонтообразными слонами, но для генетики и медицины результаты экспериментов Colossal Biosciences могут оказаться очень важными.

#животные #наука #слоны
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    На шнобелевскую премию тянут свершения.🙄 Да, волосатые слоны в мерлоте уменьшающие глобальнее потепление...Идея-огонь.

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