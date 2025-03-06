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Историческая миссия: к посадке на Луну готовится частный модуль с роботом-прыгуном 0

Техно
Дата публикации: 06.03.2025
Focus
Историческая миссия: к посадке на Луну готовится частный модуль с роботом-прыгуном
ФОТО: twitter

Если все пойдет по плану, то компания Intuitive Machines войдет в историю уже второй раз за год, пишет Фокус.

Intuitive Machines (США) стала первой частной компанией, которой удалось приземлить на Луне посадочный модуль в феврале прошлого года. Теперь же она готовится снова войти в историю в четверг, 6 марта. Если посадка второго лунного модуля компании пройдет успешно, то Intuitive Machines станет первой в истории частной фирмой, сумевшей приземлить два посадочных аппарата на Луне. На борту посадочного модуля "Афина" находится сразу несколько важных полезных нагрузок, которые должны помочь получить необходимые данные для дальнейшего освоения Луны человеком, пишет ScienceAlert.

Видео создано на основе фотографий поверхности Луны, сделанных модулем "Афина" Посадочный модуль "Афина" компании Intuitive Machines в рамках миссии IM-2 (прошлый модуль назывался "Одиссей") должен совершить посадку в 160 км от южного полюса Луны в высокогорной местности в 19:32 по Киеву в четверг, 6 марта. За посадкой можно будет наблюдать онлайн по ссылке ниже.

Напоминаем, что посадочный модуль Blue Ghost еще одной американской компании Firefly Aerospace в воскресенье, 2 марта, совершил посадку на Луне и уже начал свою исследовательскую деятельность, которая продлится еще примерно полторы недели, как уже писал Фокус.

Посадочный модуль "Афина" рассчитан на то, что он будет работать на Луне в течение примерно 10 дней, пока на спутнике Земли продолжается лунный день, и есть возможность заряжать батареи с помощью солнечного света.

Оба посадочных аппарата отправились на Луну в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services, которая создана для того, чтобы частные компании могли доставить на Луну тестовые технологии и научные приборы, необходимые для поддержки программы "Артемида". В рамках этой программы в 2027 году должна состоятся высадка астронавтов на Луну, а затем дальнейшее освоение спутника Земли человеком.

После приземления на Луне посадочный модуль "Афина" развернет уникальный прыгающий роботизированный аппарат Grace. Он должен проникнуть в постоянно затененный лунный кратер, куда никогда не попадает свет Солнца. Такого не делал ни один аппарат на Луне.

С помощью экспериментального прибора PRIME-1, который состоит из буровой установки TRIDENT и масс-спектрометра, будет проведен поиск водяного льда под поверхностью Луны. PRIME-1 извлечет образец с глубины 1 метр, а масс-спектрометр проверит этот образец, чтобы определить, есть ли там водяной лед.

На борту модуля "Афина" также находится луноход MAPP, который предназначен для тестирования связи 4G на Луне. С помощью сети 4G посадочный модуль будет поддерживать связь с луноходом и прыгающим роботом.

#космос
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