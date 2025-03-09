На Землю за сутки обрушились две магнитные бури

Две геомагнитные бури зафиксированы на Земле за сутки
С начала 9 марта зафиксированы две геомагнитные бури класса G1-G2 (от слабой до умеренной интенсивности). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИЗМИРАН).
Первая буря наблюдалась с 5:00 до 8:00 (по Латвии), вторая — после 11:00. Ученые прогнозируют стабилизацию геомагнитной обстановки к середине 10 марта.
Прогноз на ближайшие дни включает в себя еще одну слабую бурю (G1) 10 марта (5:00-8:00), после чего ожидается спокойная геомагнитная обстановка.
Геомагнитные бури возникают в результате солнечных вспышек, их интенсивность классифицируется по шкале от G1 до G5.
Комментарии (1)
Оставить комментарий