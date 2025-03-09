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На Землю за сутки обрушились две магнитные бури 1

Техно
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
На Землю за сутки обрушились две магнитные бури

Две геомагнитные бури зафиксированы на Земле за сутки

С начала 9 марта зафиксированы две геомагнитные бури класса G1-G2 (от слабой до умеренной интенсивности). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИЗМИРАН).

Первая буря наблюдалась с 5:00 до 8:00 (по Латвии), вторая — после 11:00. Ученые прогнозируют стабилизацию геомагнитной обстановки к середине 10 марта.

Прогноз на ближайшие дни включает в себя еще одну слабую бурю (G1) 10 марта (5:00-8:00), после чего ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Геомагнитные бури возникают в результате солнечных вспышек, их интенсивность классифицируется по шкале от G1 до G5.

#магнитная буря
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го марта

    Даже не заметил. 😌

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