На Землю за сутки обрушились две магнитные бури

Две геомагнитные бури зафиксированы на Земле за сутки

С начала 9 марта зафиксированы две геомагнитные бури класса G1-G2 (от слабой до умеренной интенсивности). Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИЗМИРАН).

Первая буря наблюдалась с 5:00 до 8:00 (по Латвии), вторая — после 11:00. Ученые прогнозируют стабилизацию геомагнитной обстановки к середине 10 марта.

Прогноз на ближайшие дни включает в себя еще одну слабую бурю (G1) 10 марта (5:00-8:00), после чего ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Геомагнитные бури возникают в результате солнечных вспышек, их интенсивность классифицируется по шкале от G1 до G5.