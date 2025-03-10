Ракета с термоядерным двигателем сократит время полета на Марс на 50%

Компания Pulsar Fusion из Великобритании представила ракету с ядерным двигателем, работающим на основе термоядерного синтеза. Эта ракета может в два раза сократить время полета на Марс, а также позволит относительно быстро добраться к окраинам Солнечной системы, пишет Interesting Engineering.

Космическая ракета под названием Sunbird предназначена для того, чтобы оставаться на орбите для быстрого развертывания. Она присоединяется к более крупным ракетам и ускоряет их к далеким мирам в кратчайшие сроки. Компания Pulsar Fusion утверждает, что Sunbird может доставить космический корабль или ракету весом 1000–2000 кг на Марс примерно за четыре месяца.

Sunbird действует как космический буксир. В видеоролике можно увидеть, как Sunbird присоединяется к ракете, похожей на Starship от компании SpaceX, перед тем, как запустить ее на Марс. С помощью существующих технологий, для полета на Марс необходимо от 7 до 8 месяцев, а значит новая ракета сокращает время полета на 50%.

Компания Pulsar Fusion утверждает, что может доставить космический корабль массой до 1000 кг к Плутону, который находится на краю Солнечной системы, за четыре года. Для сравнения космическому аппарату NASA "Новые горизонты" для этого потребовалось почти 8 лет. Для полета в систему Сатурна потребуется примерно 2 года, утверждает британская компания.

Sunbird приводится в действие двигателем Duel Direct Fusion Drive, который в настоящее время находится в разработке. Это компактный термоядерный двигатель, который обеспечивает значительную тягу и мощность. То есть этот двигатель будет работать на основе термоядерного синтеза, когда при слиянии атомов выделяется огромное количество энергии. Такой же процесс происходит в недрах Солнца.

Pulsar Fusion начала разработку термоядерного двигателя в 2023 году, а его испытания должны начаться уже в этом году. На 2027 год запланирована демонстрация технологии на орбите.

Считается, что ракеты с ядерным двигателем как минимум в два раза эффективнее существующих ракет с химическим двигателем, ведь они создают большую тягу, а значит позволяют быстрее добраться к месту назначения. Особенное внимание ученых сейчас привлекает Марс. NASA после того, как будет осуществлена высадка астронавтов на Луну в ближайшие годы планирует отправить людей на Марс.

Сокращение времени полета на Красную планету имеет важнейшее значение для здоровья астронавтов из-за более высокого воздействия космической радиации во время полета.