Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии обнаружили, что искусственный интеллект плохо владеет латышским 5 2746

Техно
Дата публикации: 26.03.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии обнаружили, что искусственный интеллект плохо владеет латышским
ФОТО: LETA

Важно, чтобы новые инструменты искусственного интеллекта (ИИ) удовлетворяли потребности людей, спрос. Это будет естественный процесс селекции - и на заре интернета были компании и решения, которые впоследствии исчезли.

"Так сейчас работают стартапы - часть не выживает. Но важно попытаться, чтобы понять, подходят решения или нет", - рассуждает глава консалтинговой компании "Accenture" в Балтии Иво Алманис. Еще один важный аспект - степень доверия к ИИ-инструментам. Сферы применения ИИ шире, чем просто выяснение ответов на вопросы и сбор информации. Следует учитывать, что у ИИ по-прежнему есть проблемы с малыми языками, в том числе латышским. Например, ChatGPT, Copilot - инструменты довольно общего применения. Но Алманис отмечает, что создаются специализированные инструменты для конкретных нужд, которые тестируются, и из них "галлюцинации" (выдуманные ИИ факты, не соответствующие действительности) изъяты. За специализированными инструментами будущее, а общие не будут самыми подходящими для конкретных ситуаций.

Исторически уже происходило так, что технологии опережают проблему. И, говоря об искусственном интеллекте, руководитель "Swedbank" по цифровым инновациям и стратегии Гиртс Берзиньш в дискуссии "Accenture Technology Vision 2025" анализировал, является ли это вопросом самой технологии или того, что мы с помощью ИИ хотим решить. Если технология забегает слишком далеко от актуальных проблем, возникают побочные эффекты. Например, инвестиции сейчас не распределяются равномерно - тема ИИ может даже быть рефинансирована.

"Инвестиции американского венчурного капитала в искусственный интеллект уходят 6-10 компаниям, стартапы в этой отрасли отнюдь не получают столь крупных инвестиций венчурного капитала", - отмечает исследователь ИИ и основатель стартапа "Asya.ai" Эвалдс Уртанс.

Diena

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • JJ
    Jan Jans
    27-го марта

    и как дальше с этим жить??? ланга, наверное, уже намыливает веревку...

    7
    1
  • A
    Anim
    27-го марта

    Срочно сообщите Ланге и прочим: даже искусственному интеллекту эта валода не нужна ))

    14
    1
  • Д
    Дед
    26-го марта

    Если ИИ не уважает латышский- нужно запретить и в Латвии заблокировать!

    29
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    26-го марта

    Уволить искуственный интеллект с работы, в Латвии вообще не нужен какой-либо интеллект.

    41
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го марта

    Как тут не вспомнить поэтессу Бокшу (Лангу), которая писала:

    "Чукча в чуме, тоже русский, Только глаз узкий".

    36
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Илон Маск впервые расскажет о чипировании людей
Изображение к статье: Илон Маск впервые расскажет о чипировании людей
Описан способ выхода Apple из кризиса
Изображение к статье: Описан способ выхода Apple из кризиса
Неожиданно: канцлер Германии выступил против «ошибочного запрета» ДВС
Изображение к статье: Неожиданно: канцлер Германии выступил против «ошибочного запрета» ДВС
Новый порядок: Windows 11 запретили устанавливать без интернета
Изображение к статье: Новый порядок: Windows 11 запретили устанавливать без интернета
Изображение к статье: Airbus A320 обогнал Boeing 737 и стал самым популярным лайнером в истории
Airbus A320 обогнал Boeing 737 и стал самым популярным лайнером в истории 91
Изображение к статье: Пользователей Windows 10 предупредили о надвигающейся катастрофе
Пользователей Windows 10 предупредили о надвигающейся катастрофе 2 269
Изображение к статье: Земля находится в постоянном движении: почему мы его не ощущаем
Земля находится в постоянном движении: почему мы его не ощущаем 136
Изображение к статье: Марсоход NASA, возможно, увидел в небе Марса комету из другого мира
Марсоход NASA, возможно, увидел в небе Марса комету из другого мира 113

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему собака полезнее вина и шоколада
Lifenews
Почему собака полезнее вина и шоколада 9
Изображение к статье: Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия»
Люблю!
Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия» 7
Изображение к статье: Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап
Наша Латвия
Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап 8
Изображение к статье: Врач шокировал: у худых — больше шансов на инсульт, чем у полных
Люблю!
Врач шокировал: у худых — больше шансов на инсульт, чем у полных 24
Изображение к статье: Шедевр года в сфере строительства? В Зиепниеккалнсе посреди тротуара появилась электрошкаф
Наша Латвия
Шедевр года в сфере строительства? В Зиепниеккалнсе посреди тротуара появилась электрошкаф 22
Изображение к статье: 25 лет в заброшенной многоэтажке: мужчина в Юрмале без паспорта живёт там, куда другие боятся войти
Наша Латвия
25 лет в заброшенной многоэтажке: мужчина в Юрмале без паспорта живёт там, куда другие боятся войти 24
Изображение к статье: Почему собака полезнее вина и шоколада
Lifenews
Почему собака полезнее вина и шоколада 9
Изображение к статье: Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия»
Люблю!
Государственный Королевский Национальный балет Грузии представляет новое хореографическое шоу «Волшебная Грузия» 7
Изображение к статье: Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап
Наша Латвия
Реконструкция выставочного зала «Арсенал» выходит на новый этап 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео