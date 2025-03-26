Важно, чтобы новые инструменты искусственного интеллекта (ИИ) удовлетворяли потребности людей, спрос. Это будет естественный процесс селекции - и на заре интернета были компании и решения, которые впоследствии исчезли.

"Так сейчас работают стартапы - часть не выживает. Но важно попытаться, чтобы понять, подходят решения или нет", - рассуждает глава консалтинговой компании "Accenture" в Балтии Иво Алманис. Еще один важный аспект - степень доверия к ИИ-инструментам. Сферы применения ИИ шире, чем просто выяснение ответов на вопросы и сбор информации. Следует учитывать, что у ИИ по-прежнему есть проблемы с малыми языками, в том числе латышским. Например, ChatGPT, Copilot - инструменты довольно общего применения. Но Алманис отмечает, что создаются специализированные инструменты для конкретных нужд, которые тестируются, и из них "галлюцинации" (выдуманные ИИ факты, не соответствующие действительности) изъяты. За специализированными инструментами будущее, а общие не будут самыми подходящими для конкретных ситуаций.

Исторически уже происходило так, что технологии опережают проблему. И, говоря об искусственном интеллекте, руководитель "Swedbank" по цифровым инновациям и стратегии Гиртс Берзиньш в дискуссии "Accenture Technology Vision 2025" анализировал, является ли это вопросом самой технологии или того, что мы с помощью ИИ хотим решить. Если технология забегает слишком далеко от актуальных проблем, возникают побочные эффекты. Например, инвестиции сейчас не распределяются равномерно - тема ИИ может даже быть рефинансирована.

"Инвестиции американского венчурного капитала в искусственный интеллект уходят 6-10 компаниям, стартапы в этой отрасли отнюдь не получают столь крупных инвестиций венчурного капитала", - отмечает исследователь ИИ и основатель стартапа "Asya.ai" Эвалдс Уртанс.

Diena