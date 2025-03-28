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На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X 0

Техно
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
На Солнце произошла вспышка высочайшего класса X

Мощная вспышка высшего класса X1.1 произошла на восточном краю Солнца. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По его словам, это первая вспышка подобного уровня за последний месяц. «Последний раз вспышка высшего уровня регистрировалась 23 февраля», — уточнил он.

Специалист добавил, что это событие не несет угрозы Земле. Однако, по его словам, если вспышка станет предвестником новой волны солнечной активности, возможные прямые удары по планете могут начаться с середины следующей недели.

11 марта на Солнце произошла мощная вспышка класса М. Событие длилось три минуты. В сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН указано, что вспышка не сопровождалась выбросом солнечной плазмы.

#космос
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