Солнечный зонд «Паркер» снова окунулся в солнечную корону и вышел на связь невредимым

На днях зонд NASA Parker Solar Probe совершил второе теснейшее сближение с Солнцем, на время погрузившись в его корону, после чего вышел на связь.

Телеметрия показала исправность бортового оборудования и приборов, которые собрали бесценные данные о солнечном ветре в верхних слоях атмосферы нашей звезды. В NASA объясняют, что данные зонда буквально «перепишут учебники по солнечной физике» — такова главная цель миссии Parker Solar Probe.

Во время сближения с Солнцем 22 марта 2025 года зонд NASA Parker Solar Probe пролетел на расстоянии 6,1 млн км от поверхности звезды. В это время и несколько дней после максимального сближения связь зонда с Землёй отсутствовала. Для команды NASA это всегда повод для волнений, поскольку только многоуровневая термозащита не даёт зонду и его приборам превратиться в расплавленный металл. За эту разработку, как и за множество технологических решений, позволивших реализовать миссию Parker Solar Probe, инженеры NASA и их коллеги по проекту на днях были удостоены ежегодной премии имени Роберта Дж. Коллиера за 2024 год от Национальной ассоциации аэронавтики.

Предыдущий близкий пролёт Солнца зонд совершил в конце 2024 года. Следующее сближение со звездой произойдёт 19 июня 2025 года. Зонд прекратит своё существование к концу 2025 года или в 2026 году: ему осталось несколько раз пролететь рядом с Солнцем, после чего он упадёт на звезду. Однако каждый близкий пролёт приносит новые данные о частицах солнечного ветра. Физика их рождения до конца не изучена, и собранные зондом данные буквально переписывают учебники по этим процессам. В конечном итоге это поможет лучше прогнозировать активность Солнца и точнее оценивать её последствия, что позволит составлять максимально точные прогнозы космической погоды. Это важно как для жизни на Земле, так и для полётов в космос.