Советский зонд пролетел над ФРГ и упал в океан

Техно
Дата публикации: 10.05.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Советский зонд пролетел над ФРГ и упал в океан
ФОТО: Wikipedia

После 53 лет на орбите советский зонд "Космос-482" упал в Индийский океан. Крушение аппарата вызвало ажиотаж в немецких СМИ, так как он мог упасть на территорию Германии. Перед падением зонд все же пролетел над ФРГ, пишет DW.

Советская автоматическая станция "Космос-482" сошла с орбиты Земли и упала в Индийский океан у берегов Индонезии. Об этом сообщил "Роскосмос" в субботу, 10 мая.

Зонд диаметром 1 метр и массой чуть менее 500 кг был запущен в марте 1972 года для исследования Венеры. Но из-за неисправности он остался на орбите Земли и стал медленно приближаться обратно к планете. Этот процесс занял 53 года.

СМИ: "Советский зонд над Германией"

Накануне Европейское космическое агентство составило карту возможных траекторий крушения "Космоса-482". Некоторые из них проходили через Германию. Это вызвало ажиотаж в немецких СМИ. "Осторожно, сверху падает советский зонд", - озаглавила статью о "Космосе-482" газета Süddeutsche Zeitung. "Некоторые районы Германии в опасной зоне", - предупреждали газеты Münchner Merkur и Frankfurter Rundschau.

Портал t-online писал, что самая северная возможная точка падения - немецкий город Магдебург. Как заявили изданию в бундесвере, там "не ожидают, что зонд приземлится на немецкой земле". Но полностью исключить этого было нельзя, отмечали военные. В Брауншвейгском техническом университете также призывали не волноваться.

Как сообщило 10 мая немецкое агентство dpa, за считанные минуты до падения в субботу "Космос-482" все же пролетел над Германией. Это произошло между 06:30 и 08:04 по берлинскому времени. По данным "Роскосмоса", аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 09:24 по Москве или в 08:24 по Берлину, после чего рухнул.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
