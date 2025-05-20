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Опровергнут миф о водяных следах на Марсе 0 278

Техно
Дата публикации: 20.05.2025
BB.LV
Опровергнут миф о водяных следах на Марсе
ФОТО: Global Look Press

Яркие полосы на Марсе образовались из-за ветра и пыли.

Яркие полосы, которые десятилетиями считались возможным признаком текущей воды на Марсе, скорее всего имеют совсем иное происхождение. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало: эти структуры образуются в результате процессов, связанных с ветром и пылью, а не с влагой.

Ученые из университетов Брауна и Берна обучили алгоритм машинного обучения и проанализировали более 86 тысяч спутниковых снимков. Результатом стала крупнейшая на сегодня карта марсианских склоновых полос, содержащая более 500 тысяч объектов. Сопоставив их с климатическими и геологическими данными, исследователи выяснили: полосы чаще появляются в районах с повышенной скоростью ветра и отложениями пыли, а не в условиях, благоприятных для жидкой воды.

До проведения анализа предполагалось, что так называемые «повторяющиеся склоновые линии» возникают в теплое время года и могут указывать на соляные ручьи, потенциально пригодные для жизни. Однако новая работа ставит под сомнение это предположение.

Ранее в феврале 2025 года на Марсе были обнаружены следы древнего пляжа, возраст которого может достигать 3 миллиардов лет. Анализ данных марсохода показал, что в северном полушарии планеты когда-то существовали океан и береговая линия.

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