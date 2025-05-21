Это опасно? Астероид размером с дом сегодня пролетит мимо Земли

Ученые всего два дня назад обнаружили новый крупный астероид, и он уже вечером в среду, 21 мая, приблизится к Земле на очень близкое расстояние по космическим меркам. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Space .

Астрономы 19 мая обнаружили новый астероид, который получил название 2025 KF, размер которого оценивается в 10-25 метров. Для сравнения высота 9-этажного дома составляет примерно 25 метров.

Расчеты ученых показывают, что новый астероид летит со скоростью более 41 000 км/ч и в 20:30 по Риге в среду, 21 мая, пролетит мимо Земли на расстоянии примерно 115 000 км. Это примерно треть расстояния между нашей планетой и Луной, но это считается близко по космическим меркам.

Близкий пролет астероида должен пройти ближе всего к южному полярному региону Земли, после чего астероид полетит дальше, чтобы облететь Солнце, имея длинную орбиту вращения вокруг нашей звезды.

По словам ученых, астероид 2025 KF не должен упасть на Землю, а потому не считается потенциально опасным. Также он не должен врезаться в Луну и пролетит мимо спутника Земли на расстоянии более 226 000 км.

Даже если бы астероид 2025 KF упал на Землю, то из-за своего относительно небольшого размера по сравнению с некоторыми другими космическими камнями, он бы сгорел в атмосфере. Таким образом он не смог бы причинить вреда людям и инфраструктуре.

С 1998 года NASA начало следить за потенциально опасными околоземными астероидами и с тех пор было обнаружено примерно 40 000 космических камней. Каждый год на близком расстоянии от Земли пролетают десятки астероидов размером в несколько метров, но и иногда и больше.

Действительно опасными для Земли, то есть те, которые могут причинить вред людям, считаются 4700 околоземных астероидов. Но расчеты показывают, что существует очень маленькая вероятность столкновения астероида с Землей в этом столетии.

Но астероиды могут изменить свою траекторию полета под влиянием гравитации Земли, а также в результате столкновения с другими камнями в космосе. Поэтому ученые продолжает постоянно наблюдать за околоземными астероидами и даже открывают новые, как это произошло с 2025 KF.

Стоит отметить, что сближение астероида 2025 KF с Землей не побьет рекорд самого близкого пролета космического камня из всех известных. Астероид 2020 QG в 2020 году пролетел мимо Земли на расстоянии всего 2950 км. На таком расстоянии вокруг Земли вращаются некоторые спутники.

Напоминаем, что ученые считают опасными для нас те астероиды, которые имеют размер более 100 метров и находятся на расстоянии не более 7,5 млн км от Земли. Любой из этих камней может врезаться в нашу планету.