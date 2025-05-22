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РФ обвинили во взломе камер для слежки за помощью Украине 1 424

Техно
Дата публикации: 22.05.2025
Deutsche Welle
РФ обвинили во взломе камер для слежки за помощью Украине

Российские спецслужбы пытались взломать на Западе около 10 тысяч камер видеонаблюдения, чтобы следить за поставками помощи Украине.

Российские спецслужбы занимаются взломом различных камер видеонаблюдения на границах и вблизи военных объектов, чтобы шпионить за западной помощью, поступающей в Украину, утверждают разведывательные службы Великобритании и ее союзники. Об этом говорится в отчете британского Национального центра кибербезопасности при участии агентств из США и стран Европы, обнародованном в среду, 21 мая.

Согласно этим данным, подразделения российской военной разведки (Главное управление Генштаба ВС РФ, ранее - ГРУ) используют целый ряд методов для атаки на инфраструктуру и организации, занимающиеся поставками западной помощи Украине, в том числе путем взламывания камер на переездах и железнодорожных станциях, а также вблизи военных объектов.

Западные разведки считают, что к этим атакам причастна группировка хакеров APT 28, или Fancy Bear, также известная как 85-й Главный центр специальных служб ГРУ или подразделение ГРУ 26165. Для слежки хакеры использовали как частные, так и муниципальные камеры видеонаблюдения в странах НАТО и в Украине. В общей сложности атаки российских спецслужб затронули около 10 тысяч камер, из них 80% находятся в Украине, 10% - в Румынии, 4% - в Польше, 2,8% - в Венгрии и 1,7% - в Словакии, говорится в докладе.

Другие методы кибершпионажа

Западные спецслужбы также обвинили военную разведку РФ в рассылке фишинговых писем с порнографическими изображениями и поддельными документами, в похищении паролей к учетным записям для проникновения во внутренние системы. "Как минимум в одном случае злоумышленники пытались использовать голосовой фишинг, чтобы получить доступ к привилегированным аккаунтам, выдавая себя за IT-сотрудников", - говорится в отчете спецслужб.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал национальные агентства и частные компании, задействованные в поставках помощи Украине, "принять срочные меры защиты". Среди целей хакеров авторы доклада назвали логистические и технологические компании, оборонные предприятия, IT-компании, морские порты, аэропорты и системы управления воздушным транспортом в государствах НАТО.

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#кибербезопасность #россия-евросоюз
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(1)
  • Д
    Дед
    22-го мая

    Хайли-лайкли! Кошка бросила котят, это Путин виноват!

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