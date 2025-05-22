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Роботов Маска заставят смотреть видео с людьми 0 259

Техно
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Роботов Маска заставят смотреть видео с людьми
ФОТО: Global Look Press

Роботов Tesla Optimus научат смотреть видео и повторять за людьми.

Американская корпорация Tesla Илона Маска будет обучать своих роботов Optimus на видеороликах с людьми. Об этом в своем X сообщил инженер подразделения Optimus Engineering Милан Ковач.

По словам специалиста, одна из целей инженеров — заставить роботов-гуманоидов Tesla учиться, смотря видео с живыми людьми и повторяя различные действия за ними. Для этого в память Optimus загружают ролики, снятые случайно или специально камерами наблюдения.

Ковач рассказал, что команда Tesla добилась значительного успеха. Так, роботов научили не только повторять действия за людьми, но и реагировать на указания, сформулированные естественно, без использования специальных команд. Также Милан Ковач поделился видео, на котором роботы танцуют, имитируют приготовление пищи, убирают мусор и выполняют прочие действия.

Ранее глава Tesla Илон Маск заявил, что будущее компании — за гуманоидными роботами и беспилотным такси. По словам предпринимателя, его компания — единственная, которая обладает всеми необходимыми компонентами для создания интеллектуальных роботов в больших масштабах. В марте Маск пообещал создать 5 тысяч роботов Optimus до конца 2025 года.

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