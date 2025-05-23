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Apple признала популярный iPhone устаревшим 0 330

Техно
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Apple признала популярный iPhone устаревшим
ФОТО: Unsplash

Apple признала устаревшими смартфоны iPhone 7 Plus и iPhone 8.

Корпорация Apple переместила в список устаревших гаджетов несколько своих продуктов. На это обратило внимание издание MacRumors.

В список устаревших гаджетов Apple добавили iPhone 7 Plus, вышедший в 2016 году. Также туда включили две версии iPhone 8 – с накопителем на 64 и 256 гигабайт. Аппарат появился в 2017 году вместе с юбиленым смартфоном Apple iPhone X.

Журналисты медиа объяснили, что iPhone 8 с накопителем 128 гигабайт пока не признали устаревшим, потому что он продавался в течение более длительного периода времени. Apple признает продукт устаревшим спустя пять лет с момента его снятия с продажи. После этого компания и ее партнеры получают право не оказывать поддержку владельцам устройств, однако могут предоставлять услуги по ремонту при наличии запчастей.

Кроме того, Apple перенесла в архив планшеты iPad Air 2 и iPad mini 2, вышедшие соответственно в 2014 и 2013 годах. Туда попадают девайсы, продажи которых прекратились 7 лет назад или больше.

В апреле корпорация Apple внесла смартфон iPhone 6s и компьютер Mac mini в список устаревших устройств. Так, модель 6s оказалась последним флагманским смартфоном Apple, который имел порт для проводных наушников. Его преемник iPhone 7 оказался без соответствующего разъема.

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