Беспилотные такси Tesla выйдут на дороги Техаса до конца июня

Как сообщает CNBC, до конца июня Tesla собирается вывести на дороги Остина, где расположена новая штаб-квартира Tesla, десять роботизированных такси, а затем расширить территорию обслуживания на Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Тем самым, Маск выполняет давно данное обещание.

Если сервис зарекомендует себя с точки зрения безопасности, то количество роботакси вырастет до нескольких тысяч. После Техаса компания планирует заняться освоением Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.

Первыми беспилотными такси будут кроссоверы Model Y, оснащенные будущей версией программного обеспечения FSD, которая должна позволить им обходиться без водителя в салоне. Глава Tesla отдельно подчеркнул, что водителя в салоне беспилотных такси не будет, хотя на первых порах они будут курсировать только по строго определенным районам Остина. Специалисты Tesla будут удаленно контролировать такие такси.

Впрочем, в этой сфере Tesla будет не первой «ласточкой». Компания Waymo уже располагает парком из полутора тысяч беспилотных такси, которые курсируют в четырех районах США и еженедельно осуществляют более 250 000 платных поездок с клиентами на борту.