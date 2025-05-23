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Беспилотные такси Tesla выйдут на дороги Техаса до конца июня 0 246

Техно
Дата публикации: 23.05.2025
mixnews.lv
Беспилотные такси Tesla выйдут на дороги Техаса до конца июня

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания собирается запустить сервис беспилотных такси на дорогах техасского Остина до конца следующего месяца.

Как сообщает CNBC, до конца июня Tesla собирается вывести на дороги Остина, где расположена новая штаб-квартира Tesla, десять роботизированных такси, а затем расширить территорию обслуживания на Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Тем самым, Маск выполняет давно данное обещание.

Если сервис зарекомендует себя с точки зрения безопасности, то количество роботакси вырастет до нескольких тысяч. После Техаса компания планирует заняться освоением Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.

Первыми беспилотными такси будут кроссоверы Model Y, оснащенные будущей версией программного обеспечения FSD, которая должна позволить им обходиться без водителя в салоне. Глава Tesla отдельно подчеркнул, что водителя в салоне беспилотных такси не будет, хотя на первых порах они будут курсировать только по строго определенным районам Остина. Специалисты Tesla будут удаленно контролировать такие такси.

Впрочем, в этой сфере Tesla будет не первой «ласточкой». Компания Waymo уже располагает парком из полутора тысяч беспилотных такси, которые курсируют в четырех районах США и еженедельно осуществляют более 250 000 платных поездок с клиентами на борту.

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#такси #tesla #беспилотники
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