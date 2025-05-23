Baltijas balss logotype

Гигантский французский корабль пожаловал на Балтику для борьбы с теневым флотом РФ 3 570

Техно
Дата публикации: 23.05.2025
Postimees
Гигантский французский корабль пожаловал на Балтику для борьбы с теневым флотом РФ

В последние годы на Балтийском море разворачивается своего рода молчаливое противостояние, в котором действует таинственный теневой флот - суда, которые ходят по морю, словно призраки, скрывая свой флаг. Однако теперь к этому танцу теней приближается гигантский французский разведывательный корабль, который только что прошел через Датские проливы и прибыл в Хельсинки, пишет Rus.Postimees.

Французский военно-морской разведывательный корабль Dupuy de Lôme, прибывший в Балтийское море, приступил к своей первой миссии по наблюдению за российским Военно-морским флотом и, в частности, за его теневым флотом.

21 мая этого года французский разведывательный корабль специального назначения, являющийся настоящим морским гигантом по своим размерам и оснащенный специально разработанными средствами электромагнитной разведки, начал патрулирование вдоль основных судоходных путей.

Каждая радиоволна, радиолокационный сигнал и другое электромагнитное излучение оставляет после себя цифровой отпечаток. Dupuy de Lôme был создан специально для сбора и анализа этих едва заметных "отпечатков пальцев".

Это один из важнейших кораблей в арсенале разведки ВМС Франции, который ищет и считывает скрытые улики, которые обычно остаются незамеченными другими средствами.

База, которой управляет Французское управление военной разведки (DRM), занимается радиотехнической разведкой (SIGINT) и обработкой собранных данных. Цель - поддержка совместных военных операций.

С момента ввода в эксплуатацию в октябре 2005 года судно вышло из порта приписки Брест в океан с 1 июля 2006 года и теперь достигло Балтийского моря.

Миссия Dupuy de Lôme в Балтийском море - наблюдение за действиями так называемой "теневой армии" и теневого флота России.

Зачастую это старые, тайно эксплуатируемые нефтяные танкеры, используемые для обхода международных санкций. Подобные базы зачастую действуют под чужим флагом, имеют непрозрачную структуру собственности, которая постоянно меняется, и не имеют надлежащего страхования или средств идентификации, пишет Army Recognition.

Все это создает серьезные угрозы безопасности на море и окружающей среде.

Благодаря своим передовым возможностям SIGINT, Dupuy de Lôme занимается обнаружением радиосообщений, радиолокационных сигнатур и других электромагнитных излучений, которые могут раскрыть тайные логистические и военные операции.

О прибытии разведывательного корабля в Балтийское море первым сообщило белорусское издание NEXTA, а визуальное подтверждение предоставил финский военный наблюдатель Тони Миккола, который сфотографировал Dupuy de Lôme в порту Хельсинки 20 мая.

В тот же день Кремль заявил о намерении защитить российские корабли в Балтийском море "всеми средствами", после того, как Эстония попыталась приблизиться к танкеру теневого флота.

Предполагается, что в ответ Россия позднее временно задержала греческий нефтяной танкер, покинувший Эстонию через российские воды. В то же время ВМС Польши отреагировали на подозрительные маневры корабля, возможно, связанного с Россией, вблизи подводного силового кабеля между Польшей и Швецией, отправив на расследование судно ORP Heweliusz.

Размещение французского разведывательного корабля в Балтийском море в настоящее время является одним из ключевых элементов инициативы НАТО "Балтийский страж", которая направлена на защиту морских путей и обеспечение соблюдения санкций посредством разведки и наблюдения.

Таким образом, Dupuy de Lôme теперь выполняет функции плавучего центра наблюдения, предоставляя НАТО платформу для отслеживания обстановки в одном из самых сложных на сегодняшний день морских регионов Европы.

По техническим параметрам Dupuy de Lôme - довольно крупное судно: длина - 101,75 метра, ширина - 15,85 метра, осадка - 4,91 метра.

Весит 3100 тонн в нормальных условиях и до 3600 тонн при полной загрузке. Скорость судна на переходе составляет 16 узлов (примерно 29,6 км/ч), дальность плавания на этой скорости составляет 3400 морских миль (примерно 6300 км), продолжительность плавания - до 30 суток.

Источником энергии являются два дизельных двигателя MaK 9 M 25 общей мощностью 2990 кВт (4065 лошадиных сил), поддерживаемые двумя носовыми подруливающими устройствами и вспомогательной энергетической системой, включающей дизель-генераторы Caterpillar, которые в общей сложности вырабатывают до 2720 кВт энергии.

Корабль оснащен двумя радиолокационными станциями DRBN-38 и одним обнаружителем радиоэлектронной борьбы ARBR-21. Хотя вооружение на борту довольно легкое - всего два крупнокалиберных пулемета калибра 12,7 мм для самообороны, главная сила разведывательного корабля заключается в его комплексных системах радиоэлектронной борьбы и наблюдения.

Судно обслуживается сокращенным экипажем морских пехотинцев - всего 30 человек, однако на борту также находятся до 80 специалистов по разведке. Бортовые системы включают интегрированную архитектуру управления и компьютеризированную систему управления техническим обслуживанием (CMMS), что гарантирует эффективную работу.

С прибытием в Балтийское море французского военно-морского разведывательного корабля Dupuy de Lôme значительно укрепятся возможности НАТО по наблюдению на фоне роста геополитической напряженности в этом регионе. До сих пор было довольно сложно определить, чем на самом деле занимались корабли теневого флота и были ли у них на борту какие-либо системы разведки и наблюдения.

Читайте нас также:
#санкции #вмф #россия-евросоюз
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • 23-го мая

    Какой такой гигантский ? Чего гигантского ? Посмотри на размеры !

    2
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го мая

    Французы как =-то раз в грозу поплыли по морю в тазу... Будь попрочнее старый таз - длиннее был бы мой рассказ.

    5
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    23-го мая

    хорошая, большая мишень для Бастиона

    9
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 383
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 337
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 933
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 287

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 118
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 176
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 202
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 428
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 253
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 163
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 118
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 176
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 202

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео