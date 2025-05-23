Первый чипированный Маском человек нашел работу

Американец Нолан Арбо, оказавшийся первым чипированным Neuralink пациентом, рассказал, что возобновил обучение и нашел работу. Об этом Арбо заявил в своем X.

Арбо отметил 14-й месяц, который прошел с момента установки импланта. «У меня не было никаких негативных побочных эффектов — ни физических, ни психологических», — описал ощущения от использования чипа пациент. По его словам, имплант уже изменил его жизнь, а в будущем должен изменить жизнь многих парализованных людей.

Нолан Арбо написал, что за 14 месяцев прочитал больше книг, чем за предыдущие 11,5 года. Также мужчина рассказал, что вернулся в Техасский университет A&M, чтобы закончить обучение в колледже. Арбо признался, что благодаря Neuralink он нашел работу — пациент будет выступать спикером на различных мероприятиях. По словам чипированного компанией Илона Маска человека, он мечтал не только начать зарабатывать деньги, но и не чувствовать себя обузой для общества.

Также Нолан Арбо подчеркнул, что хотел опубликовать этот пост в первую годовщину чипирования, но его X взломали хакеры. «Это оставило у меня неприятные ощущения, и я не хотел много общаться с сообществом», — подытожил Арбо.

В январе глава Neuaralink Илон Маск признался, что мозговой имплант вживили в мозг третьего в мире человека. По словам предпринимателя, все пациенты Neuaralink чувствуют себя хорошо.