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Создатель iPhone назвал ИИ-смартфоны ужасными 0 326

Техно
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Джонатан Айв. Фото: Marcus Dawes / marcusdawes.com / wikipedia

Джонатан Айв. Фото: Marcus Dawes / marcusdawes.com / wikipedia

Экс-главный дизайнер Apple Джонни Айв назвал ИИ-гаджеты ужасными.

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв назвал гаджеты с искусственным интеллектом (ИИ), которые должны были заменить смартфоны, ужасными. Его процитировало Bloomberg.

Айв общался с прессой на фоне запуска проекта с бюджетом 6,5 миллиарда долларов от его стартапа io и компании Open AI. Специалист прокомментировал недавние попытки некоторых компаний создать ИИ-гаджет, который должен заменить смартфон. Дизайнер, который считается одним из создателей iPhone, вспомнил об ИИ-устройствах Humane AI Pin и Rabbit R1 и назвал их «очень ужасными продуктами».

Rabbit R1 — устройство с экраном и персональным помощником на основе искусственного интеллекта. Похожим гаджетом оказался Humane AI Pin — девайс без экрана и с виртуальным ассистентом, с которым можно было разговаривать. В феврале 2025 года компания Humane прекратила поддержку своего продукта AI Pin.

Айв объяснил, что ИИ-устройства не смогли предложить потребителю ничего нового и поэтому провалились. «Здесь отсутствовали новые способы мышления, выраженные в продуктах», — заключил Джонни Айв.

На заявление экс-главного дизайнера Apple отреагировал создатель Rabbit R1 Джесси Лю. Он признался, что считает Айва своим кумиром, однако попросил не ставить его компанию в один ряд с Humane, так как Rabbit продолжает поддерживать свой девайс.

В апреле источники издания The Information заявили, что Джонни Айв запланировал создать альтернативный смартфону аппарат без экрана и с поддержкой ИИ.

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