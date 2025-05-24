Суд во Франции не отпустил Дурова на «Форум свободы» в Осло

Во Франции, где против основателя Telegram ведется расследование, отказались отпускать Павла Дурова для выступления на "Форуме свободы" в Норвегии, пишет DW .

Французский суд отказался отпустить основателя Telegram Павла Дурова в Норвегию для выступления на "Форуме свободы", который пройдет в Осло. Об этом в субботу, 24 мая, сообщили организаторы мероприятия из правозащитной организации Human Rights Foundation (HRF).

"К сожалению, французские суды не допустили г-на Дурова к участию в мероприятии, где его голос так необходим. Такие технологии, как Telegram, являются основными инструментами для тех, кто сопротивляется тирании. Это больше, чем разочарование для нашего сообщества; это откат назад для свобод", - заявил основатель и генеральный директор HRF Тор Халворссен.

На форум основателя Telegram пригласили, чтобы выступить на тему свободы слова, надзора и цифровых прав.

Дело против Дурова во Франции

В начале недели стало известно, что власти Франции отклонили запрос Дурова на поездку в США для "переговоров с инвестиционными фондами". Прокуратура обосновала это решение, принятое 12 мая, тем, что "такая поездка за границу не представляется необходимой или оправданной". В ведомстве напомнили, что Дурову по-прежнему запрещено покидать Францию без разрешения властей этой страны. Ранее ему разрешили съездить в Дубай с 15 марта по 7 апреля.

Павел Дуров с августа 2024 года находится под судебным надзором во Франции в связи с расследованием, проводимым в его отношении. Создателя Telegram обвиняют в недостаточной модерации контента в мессенджере и в уклонении от сотрудничества с правоохранительными органами. По мнению французских следователей, это делает Дурова соучастником таких преступлений, как распространение детской порнографии, торговля наркотиками и мошенничество.