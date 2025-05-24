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В коре Земли обнаружен огромный запас источника чистой энергии 0 643

Техно
Дата публикации: 24.05.2025
Focus
В коре Земли обнаружен огромный запас источника чистой энергии
ФОТО: pixabay

Сейчас люди уже используют водородный газ как источник топлива, и водород считается ключом к достижению безуглеродной экономики, когда выбросы углекислого газа будет сведены к нулю. Теперь ученые выяснили, что в коре Земли скрывается так много запасов водорода, который является источником чистой энергии, что их хватит на десятки тысяч лет производства этой энергии.

Исследование опубликовано в журнале Nature Reviews Earth & Environment, пишет Фокус со ссылкой на ScienceAlert.

Водород рассматривается как один из наиболее перспективных источников чистой энергии в ближайшем будущем, но сначала водород нужно произвести, чтобы он стал источником энергии. Водород содержит больше энергии на единицу массы, чем любое другое топливо. При сжигании водорода отсутствуют выбросы парниковых газов или загрязняющих веществ.

Водород — это самый распространенный химический элемент во Вселенной. Он входит в состав воды, метана и многих органических соединений. Водород можно использовать для производства электроэнергии, а также в качестве топлива для транспортных средств.

Авторы исследования обнаружили способ естественного образования водорода в коре Земли, который может помочь обнаружить огромные запасы водородного газа. Расчеты ученых показывают, что использование этих запасов может удовлетворить потребности человечества в чистой энергии на следующие 150 000 — 170 000 лет. Это значит, что людям не придется использовать углеводороды для производства водорода, что способствует выбросам углекислого газа.

Ученые считают, что в течение миллиарда лет в коре Земли накопилось огромное количество водорода, которое только и ждет, чтобы его обнаружили и достали из недр планеты. Стратегия разведки водорода была разработана на основе стратегии разведки гелия.

По словам ученых, водород образовался в коре нашей планеты, когда вода взаимодействовала с горными породами, которые либо богаты железом, либо содержат радиоактивные химические элементы. Также должны быть соблюдены некоторые другие критерии с точки зрения температуры, давления и времени.

Рассмотрев все эти факторы и составив карту их присутствия на Земле, ученые пришли к выводу, что водорода в земной коре может быть очень много. Но теперь его нужно найти, хотя ученые составили карту предполагаемых мест залежей большого количество водорода, где условия в коре благоприятны для образования источника чистой энергии.

Другие исследования показывают, что в горных хребтах на Земле могут быть заперты обширные запасы водорода, созданные смещением и притяжением литосферных плит.

Сейчас эксперты считают, что спрос на водородный газ резко вырастет и к 2050 году он составит более 500 млн тонн. Для сравнения в 2022 году мировой спрос на водород составлял почти 100 млн тонн.

Хотя существуют искусственные способы создания водорода, они являются дорогими и производят побочные загрязняющие вещества. Поэтому ученые считают, что если удастся обнаружить огромные запасы водорода в земной коре, то это приведет нас к безуглеродной экономике за счет получения огромного количества чистой энергии.

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#космос #земля #энергия
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