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«Cтоячих мест» в самолетах не будет: Ryanair опровергает слухи 0 476

Техно
Дата публикации: 26.05.2025
Euronews
«Cтоячих мест» в самолетах не будет: Ryanair опровергает слухи

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair официально опровергла сообщения о том, что планирует ввести в самолётах так называемые «стоячие места» — якобы более дешевую альтернативу обычным креслам, сообщает Euronews.

Поводом для заявления стала волна вирусных публикаций в соцсетях и туристических изданиях, в которых утверждалось, что Ryanair якобы уже в 2026 году начнёт устанавливать в салонах новые «вертикальные сиденья», похожие на велосипедные седла.

Предполагается, что пассажиры будут находиться в полусидячем положении, опираясь на узкое сиденье со спинкой и пристёгиваясь ремнями безопасности. Такая компоновка позволила бы увеличить количество мест на борту за счёт компактного размещения.

Однако представители Ryanair сообщили Euronews, что компания не планирует внедрять такие кресла.

Подобные конструкции действительно существуют в виде прототипов. Итальянская компания Aviointeriors, упомянутая в ряде публикаций, подтвердила, что их модель Skyrider была разработана ещё в 2012 году как концепт и не входит в их официальную линейку продукции.

Тем не менее, интерес к теме подогревает давняя репутация главы Ryanair Майкла О’Лири. Он неоднократно делал громкие заявления о возможных способах снижения стоимости авиаперелётов. В 2010 году он предлагал идею "стоячих мест", а ранее — платные туалеты и даже «налог на лишний вес». Однако все эти инициативы носили скорее провокационный характер и не были реализованы на практике.

Можно ли представить такие кресла в будущем?

Хотя ни одна авиакомпания пока не решилась на установку стоячих мест, такая возможность теоретически существует. Разработки Aviointeriors уже проходили предварительные краш-тесты, показав соответствие базовым требованиям безопасности, включая эвакуацию и устойчивость при аварийной посадке.

Однако главный вызов — комфорт пассажиров. Даже на коротких маршрутах полусидячее положение может вызвать усталость, дискомфорт и проблемы с кровообращением. На фоне уже существующей критики по поводу тесных салонов и нехватки пространства внедрение таких решений может вызвать негативную реакцию.

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#самолет #комфорт
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