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Создатель роботов Tesla обнародовал их главный недостаток 0 647

Техно
Дата публикации: 27.05.2025
BB.LV
Создатель роботов Tesla обнародовал их главный недостаток
ФОТО: Unsplash

Создатель роботов Tesla заявил, что гуманоиды Optimus не пригодятся на заводах.

Один из создателей первых роботов Tesla Optimus рассказал, что главным недостатком гуманоидов является их низкая скорость. Об этом он заявил в интервью изданию Business Insider.

По словам первого руководителя проекта Optimus Криса Уолти, роботы Tesla вряд ли будут эффективны на производстве, о чем мечтает глава IT-гиганта Илон Маск. «Большая часть работы, которую приходится выполнять в промышленности, — многократно повторяющиеся задачи, где скорость имеет решающее значение», — подчеркнул специалист.

Уолти возглавлял направление Optimus до 2022 года, он проработал в корпорации Маска 7 лет. По мнению инженера, человек также не создан для работы на заводе, где присутствует рутина, так как главной задачей эволюции была «защита от волков и медведей». Крис Уолти указал на то, что люди, в отличие от роботов, достаточно быстры и могут адаптироваться.

Судя по всему, на заявление бывшего сотрудника отреагировал глава Tesla Илон Маск. Вскоре после выхода разговора с Уолти в интервью CNBC предприниматель заявил, что к концу 2025 года на заводах Tesla будут работать тысячи роботов. Ранее миллиардер обещал, что его роботы Optimus станут главными помощниками людей. В том числе машины должны занять место человека на заводах и заниматься рутинной, тяжелой и опасной работой.

В конце мая инженеры Tesla рассказали, что роботы Optimus будут обучаться на видеороликах с людьми. Машинам будут «показывать» различные видео и учить повторять поведение и действия людей.

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