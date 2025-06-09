За 7 дней поглотит плесень, а через 100 лет здесь будет лес: что станет с Нью-Йорком без людей

Исследователи рассказали, что произойдет с мегаполисом, если 8 миллионов жителей Нью-Йорка в одночасье исчезнут — названа временная шкала, которая навсегда изменит город. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Popular Science.

Население Нью-Йорка составляет около 8 миллионов человек. Однако, что произойдет, если непрерывная какофония мегаполиса внезапно прекратится, авто и метро остановятся, а все люди куда-то исчезнут. Исследователи рассказали, что будет происходить дальше и как в конце концов город превратится в пышный лес.

В первый месяц без людей Нью-Йорк погрузится во тьму Без специалистов, обслуживающих электросеть, Большое Яблоко погрузилось бы во тьму всего за несколько дней. Млечный Путь освещал бы Мидтаун, поскольку световое загрязнение исчезало бы за одну ночь. Более того, по словам архитектора Яны Хорват из Загребского университета, которая изучает разрушение зданий, без кондиционирования и отопления температуры в зданиях не регулировались бы, в результате чего на стенах образовалась бы плесень.

Некоторые проекты зеленой энергетики, вероятно, оставались бы рабочими дольше, однако в конечном итоге даже они перестали бы работать: дело вовсе не в отсутствии электричества, а в отсутствии тех, кто смог бы обслуживать оборудование.

Без электричества насосные станции, которые ежедневно откачивают около 42 миллионов литров из метро, стали бы бесполезными, а туннели оказались бы затопленными. Вероятно, это привело бы к тому, что в подземных тоннелях поселились бы новые виды: некоторые растения и животные переберутся под землю.

По словам ботаника Питера Дель Тредичи, старшего научного сотрудника в Гарвардском университете, ранее ухоженные газоны нью-йоркских парков станут неухоженными и дикими. Все начнется с травянистых растений, которые затем превратятся в деревья, кустарники и лианы.

Первые 10 лет запустения приведут к упадку

За год без людей многие здания Большого Яблока будут разрушены. Причем, по словам Хорват, первыми падут стеклянные здания — как только окна буду разрушены, в здания попадет вода, а затем их захватят растения. Квартиры превратятся во влажные теплицы, идеальную среду обитания для комаров, водяных змей, грибков и камышей.

Без обслуживания асфальтовые улицы и парковки в Нью-Йорке быстро разрушатся — этому поспособствуют циклы замерзания-оттаивания, которые приведут к образованию трещин. По словам Тредичи, в первую очередь появятся мхи, а через десятилетие, вероятно, появятся и первые деревья.

В течение десятилетия Статуя Свободы также начнет разрушаться: медное покрытие статуи растрескается, позволив морским брызгам разрушить ее внутренний стальной скелет. Дело в том, что сталь действительно очень прочный материал, однако он также подвержен коррозии при контакте с влагой.

Через 50 лет в Нью-Йорке сформируется уникальная экосистема

За десятилетия после исчезновения людей сформируется совершенно "новая экосистема", которая не будет похожа ни на что, что когда-либо ранее существовало в этом мире.

Когда город превратится в уникальную растительную экосистему, в нем будут наблюдаться все больше новых видов животных. Среди них: олени, кролики, сурки и дикие индейки, а также койоты, рыси, черные медведи и медноголовые змеи. Сапсаны, белоголовые орланы, краснохвостые ястребы и большие рогатые совы будут гнездиться в выдолбленных зданиях, в то время как одичавшие кошки будут рыскать по заброшенным верхним этажам многоквартирных домов, питаясь мышами и птицами.

Через 100 лет придет конец небоскребам

Несмотря на свой футуристический вид, новейшие шпили города, такие как 10 Hudson Yards и 111 West 57th Street, будут падать первыми. Дело в том, что эти здания опираются на тонкие, усиленные стальные каркасы, заключенные в железобетон, но как только отключится электричество, а вода просочится в стеклянные стены, небоскребы буквально разрушатся изнутри.

Эмпайр-стейт-билдинг и Крайслер-билдинг, скорее всего, переживут своих более молодых конкурентов, так как были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать больший вес. Но в конце концов падут и они.

По словам Тредичи, уже через столетие Нью-Йорк превратится в лес, а навес из взрослых деревьев высотой более 30 метров заменит небоскребы. Но даже когда небоскребы рухнут, а леса вырастут, части Нью-Йорка все еще будут существовать в разрушенном состоянии.