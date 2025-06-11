Российская орбитальная станция станет первой в мире платформой-дроном. Это решение уже запатентовано. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«К 2030 году мы должны поэтапно — модуль за модулем — обеспечить переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащённой роботизированными системами для самобслуживания», — отметил он.

По словам вице-премьера, апробация технологии позволит применить такой формат и для лунной программы. Также у РФ будет возможность первыми в мире развернуть ядерную электростанцию на Луне и изучить атмосферу Венеры.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году РФ заняла лидирующие позиции в области технологий беспилотных систем.

Российская орбитальная станция (также РОС) — планируемая российская орбитальная станция, которая должна прийти на смену постоянному участию РФ в МКС. Проект разрабатывается специалистами РКК Энергия.

Национальная российская орбитальная станция будет создаваться на основе модулей, изначально предназначавшихся для МКС: «НЭМ», «МЛМ» и «УМ» (последние два — аналоги запущенных в 2021 году модулей МКС), затем будут добавлены ещё два модуля: шлюзовой (ШМ) и трансформируемый (ТМ). Таким образом, всего станция будет состоять из пяти модулей, её масса составит 60 т.

Станцию планируется впервые в истории земных ОС вывести на высокоширотную орбиту, чтобы она смогла работать в интересах России, накрывая траекторией весь земной шар, включая Арктику. Для этого придётся пойти на повышение энергозатрат при выводе на орбиту и повышение уровня радиации при пролёте станции через полярные области.

Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского И. Маринин сообщил о проекте, что «это реально, достаточно дёшево», но «вопрос в другом — нужна ли нам такая станция». Подобного мнения придерживается и член-корреспондент этой же академии Андрей Ионин; ранее он выразил мнение, что несмотря на имеющийся технический задел, создание Россией собственной космической станции не имеет практической цели и приведет лишь к неоправданным расходам.

Запуск Российской орбитальной станции запланирован на недалёкое будущее (первый модуль доставят на орбиту в 2027 году). В России планомерно развивают собственный космодром Восточный — именно с него будут запускать полезную нагрузку на РОС, имея полный контроль над площадкой и инфраструктурой.