Baltijas balss logotype

Новая российская космическая станция будет работать без людей 1 2057

Техно
Дата публикации: 11.06.2025
BB.LV
По своей архитектуре перспективный комплекс напоминает советскую станцию "Мир".

По своей архитектуре перспективный комплекс напоминает советскую станцию "Мир".

Масса орбитальной конструкции составит 60 тонн.

Российская орбитальная станция станет первой в мире платформой-дроном. Это решение уже запатентовано. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«К 2030 году мы должны поэтапно — модуль за модулем — обеспечить переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащённой роботизированными системами для самобслуживания», — отметил он.

По словам вице-премьера, апробация технологии позволит применить такой формат и для лунной программы. Также у РФ будет возможность первыми в мире развернуть ядерную электростанцию на Луне и изучить атмосферу Венеры.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году РФ заняла лидирующие позиции в области технологий беспилотных систем.

Российская орбитальная станция (также РОС) — планируемая российская орбитальная станция, которая должна прийти на смену постоянному участию РФ в МКС. Проект разрабатывается специалистами РКК Энергия.

Национальная российская орбитальная станция будет создаваться на основе модулей, изначально предназначавшихся для МКС: «НЭМ», «МЛМ» и «УМ» (последние два — аналоги запущенных в 2021 году модулей МКС), затем будут добавлены ещё два модуля: шлюзовой (ШМ) и трансформируемый (ТМ). Таким образом, всего станция будет состоять из пяти модулей, её масса составит 60 т.

Станцию планируется впервые в истории земных ОС вывести на высокоширотную орбиту, чтобы она смогла работать в интересах России, накрывая траекторией весь земной шар, включая Арктику. Для этого придётся пойти на повышение энергозатрат при выводе на орбиту и повышение уровня радиации при пролёте станции через полярные области.

Академик Российской академии космонавтики им. Циолковского И. Маринин сообщил о проекте, что «это реально, достаточно дёшево», но «вопрос в другом — нужна ли нам такая станция». Подобного мнения придерживается и член-корреспондент этой же академии Андрей Ионин; ранее он выразил мнение, что несмотря на имеющийся технический задел, создание Россией собственной космической станции не имеет практической цели и приведет лишь к неоправданным расходам.

Запуск Российской орбитальной станции запланирован на недалёкое будущее (первый модуль доставят на орбиту в 2027 году). В России планомерно развивают собственный космодром Восточный — именно с него будут запускать полезную нагрузку на РОС, имея полный контроль над площадкой и инфраструктурой.

Читайте нас также:
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го июня

    Причём тут РФ? Когда наши космические станции будут работать без людей? У нас ведь, тоже людей не хватает.

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 394
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 347
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 938
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 291

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 1
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 15
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 24
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 26
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 19
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 35
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 1
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 15
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 24

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео