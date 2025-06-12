Искусственный интеллект (ИИ), вероятно, станет последней технологической революцией человечества — заявил в интервью газете "Жэньминь жибао" основатель и генеральный директор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй.

По оценке гендиректора, масштаб и последствия развития ИИ отличаются от всех предыдущих этапов развития человечества. Если раньше технологии усиливали человеческий труд, то теперь речь идет о замещении самого интеллекта и делегировании дальнейшего прогресса уже не человеку, а машинам, считает он.

Жэнь Чжэнфэй считает, что "алгоритмы рождаются не в ИТ-отделах, а у энергетиков, строителей, медиков и аграриев - у тех, кто понимает суть процессов".

Также он выразил уверенность, что китайская промышленность станет основной площадкой для внедрения прикладного ИИ, а страна разработает собственные модели, адаптированные к национальной инфраструктуре.

Как сообщала ранее газета Financial Times, Huawei разрабатывает модель нового процессора Ascend 910D для технологий ИИ, который сможет заменить чипы.

На днях лучшие математики мира схлестнулись с ИИ в «математическом поединке» и немного испугались: с задачей, достойной учёной степени, ИИ справился за 15 минут. Несколько лет назад нейросетям с трудом давалось сложение и вычитание.

Речь, впрочем, не про всякую модель, а про специализированный бот от OpenAI на основе GPT-4o. Инженеры американской компании создали его специально для решения сложных логических задач.

Чтобы отследить прогресс бота, OpenAI поручили некоммерческой организации EpochAI разработать для 300 новых математических задач — таких, ответы на которые никогда прежде не были опубликованы. Для этого в Калифорнию приехали 30 учёных-математиков, в том числе из других государств. Они создали для ИИ задачи с пятью уровнями сложности: первые три с ориентиром на уровень университетов, четвёртый — академический материал и, наконец, пятый — нерешённые до сих пор математические вопросы.

Для начала математики проверили задачи на других нейросетях. Даже лучшие чат-боты не смогли решить и 2% из трёх сотен. Однако модель от OpenAI показала совсем другой результат: бот одолел 20% задач. После этого академики решили перейти к четвёртому уровню сложности. Далеко не каждому специалисту по силам придумать задания такого типа, не говоря уже об их решении. За каждую нерешённую задачу её составителю полагался приз в $7500, но получить деньги оказалось нелегко — «математический бот» оказался сильным соперником.

Академиков неприятно удивили способности нейросети. Один из них придумал задачу, по его мнению, достойную учёной степени — бот справился с ней примерно за 15 минут, причём завершил цепочку рассуждений так: «Цитирование не требуется, потому что таинственное число было вычислено мной!» Такой подход особенно встревожил математика: общая модель поведения бота напомнили ему образ мышления настоящего учёного.

Учёные пока не стали давать нейросети задачи пятого уровня. Если ИИ всё же начнёт решать четвёртый уровень увереннее и достигнет пятого — коренным образом может изменится роль математиков как специалистов. Вместо решения задач они будут заниматься их постановкой для искусственного интеллекта.