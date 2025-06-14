Илон Маск призвал затопить МКС как можно скорее — российский сегмент слишком опасен

На днях космонавты в очередной раз прошлись изнутри по корпусу модуля «Звезда» средством для заделки трещин в ответ на возникшую «аномалию» с давлением воздуха. Утечку они устранили, но глава SpaceX призывает скорее свести МКС с орбиты, пока не произошло катастрофы.

«Несмотря на то, что SpaceX зарабатывает миллиарды долларов на доставке астронавтов и грузов на МКС, я, тем не менее, хотел бы официально рекомендовать, чтобы она была сведена с орбиты в течение двух лет», — написал Маск в своей социальной сети X.

На сегодняшний день Международной космической станции, которой управляют Россия, США, Япония, Канада и ЕС, около четверти века. Несущий корпус отсеков станции сделан из алюминия. Регулярные нагрев и охлаждение корпуса сделали металл более хрупким, что привело к появлению микротрещин.

Ситуация с мгновенным развалом станции или её отсеков маловероятна, но однажды трещина может оказаться достаточно большой, чтобы это начало угрожать жизни экипажа.

Два дня назад по причине «аномалии» давления в российском служебном модуле «Звезда» NASA отложило отправку на МКС частного экипажа миссии Ax-4 компании Axiom Space. Новая дата запуска пока не установлена до прояснения ситуации «Роскосмосом».

По разным сообщениям, Россия может выйти из эксплуатации МКС после 2028 года. В NASA надеются использовать станцию до 2030 года и даже дольше, если у США не появится частной альтернативы. Америка попытается не допустить, чтобы на орбите были одни лишь китайцы.

Тем не менее, план по своду МКС с орбиты уже утверждён. Эта миссия поручена компании SpaceX. Для этого она сделает увеличенную версию грузового корабля «Дракон» с большим запасом топлива. Без коррекции орбиты МКС будет сама постепенно снижаться, тормозя о верхние слои атмосферы. На последнем этапе корабль SpaceX придаст ей импульс для затопления в заданном районе мирового океана.