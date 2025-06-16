Команда латвийских альпинистов намерена покорить две вершины подряд. Обе вершины, превышающие 7000 метров, расположены в горах Памира. Команда из пяти человек формируется из представителей четырёх клубов, которые в будущем планируют отправиться к вершинам, где ещё никто не побывал, сообщает передача "900 секунд" ( ТВ3 ).

Высотный альпинист Валдис Пуриньш подчёркивает, что возглавляемая им команда уже в 2023 году покорила вершину высотой 5800 метров. Эта вершина не имела названия и ранее никем не была покорена. Латвийские альпинисты, следуя традиции, дали вершине имя — «Украинская Воля».

Теперь, два года спустя, высотная команда из Латвии отправляется в новую экспедицию. На этот раз альпинисты намерены подняться на две вершины высотой более 7000 метров — Пик Корженевской (7105 м) и Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма, 7495 м).

«Если маршрут на Пик Корженевской довольно популярен, туда ходят многие, то на Сомони — не так много. Попробуем, посмотрим, как нам повезёт», — рассказывает Валдис Пуриньш.

Экспедиции пройдут в июле и, как ожидается, продлятся почти до конца августа. Один из членов команды планирует не только покорить две вершины Памира, но и совершить высотный полёт.

«Интересный факт — с нами будет опытный парапланерист, который будет следить за погодными условиями. Если погода позволит, он попытается спуститься с парапланом, чего ещё никто не делал», — говорит Валдис.

Он подчёркивает, что стремится создать опытную команду высотных альпинистов, которая сможет отправиться туда, где ещё никто не был. Экспедиция двухлетней давности и нынешняя летняя — это подготовка к неизвестному: «Мне очень, очень хочется, чтобы мы смогли создать объединённую клубную команду, с которой можно отправиться в неизведанное».

Руководитель экспедиции подчёркивает, что история латвийского альпинизма впечатляющая, и теперь необходимо обеспечить, чтобы и его будущее было таким же.