Baltijas balss logotype

Латвийские альпинисты намерены покорить два пика подряд 0 423

Техно
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
facebook.com/valdis.purins.5

facebook.com/valdis.purins.5

ФОТО: Facebook

Команда латвийских альпинистов намерена покорить две вершины подряд. Обе вершины, превышающие 7000 метров, расположены в горах Памира. Команда из пяти человек формируется из представителей четырёх клубов, которые в будущем планируют отправиться к вершинам, где ещё никто не побывал, сообщает передача "900 секунд" (ТВ3).

Высотный альпинист Валдис Пуриньш подчёркивает, что возглавляемая им команда уже в 2023 году покорила вершину высотой 5800 метров. Эта вершина не имела названия и ранее никем не была покорена. Латвийские альпинисты, следуя традиции, дали вершине имя — «Украинская Воля».

Теперь, два года спустя, высотная команда из Латвии отправляется в новую экспедицию. На этот раз альпинисты намерены подняться на две вершины высотой более 7000 метров — Пик Корженевской (7105 м) и Пик Исмоила Сомони (бывший пик Коммунизма, 7495 м).

«Если маршрут на Пик Корженевской довольно популярен, туда ходят многие, то на Сомони — не так много. Попробуем, посмотрим, как нам повезёт», — рассказывает Валдис Пуриньш.

Экспедиции пройдут в июле и, как ожидается, продлятся почти до конца августа. Один из членов команды планирует не только покорить две вершины Памира, но и совершить высотный полёт.

«Интересный факт — с нами будет опытный парапланерист, который будет следить за погодными условиями. Если погода позволит, он попытается спуститься с парапланом, чего ещё никто не делал», — говорит Валдис.

Он подчёркивает, что стремится создать опытную команду высотных альпинистов, которая сможет отправиться туда, где ещё никто не был. Экспедиция двухлетней давности и нынешняя летняя — это подготовка к неизвестному: «Мне очень, очень хочется, чтобы мы смогли создать объединённую клубную команду, с которой можно отправиться в неизведанное».

Руководитель экспедиции подчёркивает, что история латвийского альпинизма впечатляющая, и теперь необходимо обеспечить, чтобы и его будущее было таким же.

Читайте нас также:
#альпинизм #горы
0
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Применит ли Америка «матерь всех бомб»
Применит ли Америка «матерь всех бомб»
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
На старой фотографии Curiosity с Марса нашли необычный объект
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Иран призвал жителей удалить WhatsApp со смартфонов
Обнаружен древний загадочный зуб кашалота
Изображение: Samuel Ramírez-Cruzado Aguilar-Galindo et al.
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов
Зафиксирована опасность длительного приема контрацептивов 402
Раскрыта опасность нахождения в невесомости
Раскрыта опасность нахождения в невесомости 350
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран
Посол Израиля в США: «операция биперов» побледнеет по сравнению с тем что ждет Иран 942
Модульные блоки могут быть установлены на каждый корабль. Иконка видео
Британские ученые изобрели глобальную систему улавливания двуокиси углерода 294

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сигарета в Пятой Республике служит символом свободы. Иконка видео
Бизнес
Франция лидирует на нелегальном табачном рынке Европы 0
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 50
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 61
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
1
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 1 114
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 107
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 126
Сигарета в Пятой Республике служит символом свободы. Иконка видео
Бизнес
Франция лидирует на нелегальном табачном рынке Европы 0
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
1
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 1 50
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 61

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео