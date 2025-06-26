Baltijas balss logotype

ГАЦР наймет специалистов, которые проверят избирательную систему 1 480

Техно
Дата публикации: 26.06.2025
LETA
ГАЦР наймет специалистов, которые проверят избирательную систему
ФОТО: Unsplash.com

Государственное агентство цифрового развития (ГАЦР) объявило закупку на проведение аудита работы избирательной платформы для выборов самоуправлений 2025 года, свидетельствует информация в системе электронных закупок.

Как отмечено в положении о закупке, для обеспечения объективной оценки ситуации об объеме ресурсов и роли работников в процессе разработки и внедрения информационной системы для выборов самоуправлений 2025 года, ГАЦР создало комиссию для проведения служебной проверки, в состав которой входят представители ГАЦР и Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР), а также приглашенные эксперты.

Для того, чтобы комиссия могла провести объективный анализ ситуации и подготовить всесторонний оценочный доклад, ГАЦР необходимо привлечь внешних экспертов для проведения аудита информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), говорится в положении о закупке.

Претендент должен представить отчет о расследовании инцидента в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора. В отчет должны быть включены выдвинутые гипотезы и подтверждающие или отрицающие их доказательства, идентифицированная причина инцидента, оценка процесса приемки и тестирования программного обеспечения, а также выводы аудитора о других существенных обстоятельствах дела, вызвавших или не предотвративших наступление инцидента.

Предполагаемая договорная цена составляет 10 000 евро.

Претендент не должен иметь действующих договоров с ГАЦР, за исключением общих соглашений об участии в системе электронных заказов, а также не должен участвовать в разработке модулей информационных систем избирательной платформы, например, в качестве разработчика, консультанта, тестировщика, контролера качества.

Истинные выгодоприобретатели, должностные лица и работники претендента не могут находиться в конфликте интересов и быть вовлеченными в работу созданной комиссии по служебному расследованию.

Кроме того, претендент в течение предыдущих трех лет должен иметь опыт разработки или аудита хотя бы одной модульной информационной системы, договорная цена на разработку которой составляет не менее 500 000 евро, а также иметь опыт работы с критической инфраструктурой в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Претендентом должно быть юридическое лицо, зарегистрированное в стране-участнице НАТО, Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли либо в стране-партнере НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

Предложения можно подать до 1 июля.

(1)
  • Д
    Дед
    26-го июня

    10 штук, ну если не 10 миллионов, то и правда может будут работать.

    0
    2

