Невероятно: у «инопланетного корабля» 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию 0 814

Техно
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Невероятно: у «инопланетного корабля» 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию
ФОТО: Freepik

У кометы 3I/ATLAS обнаружили новую аномалию, связанную с частицами.

У кометы 3I/ATLAS, которая, по некоторым теориям, является инопланетным кораблем, выявили новую аномалию, связанную с характеристиками частиц, формирующих ее свечение.

По словам ученого из Гарвардского университета Ави Леба, объект отличается необычным размером частиц, которые доминируют в светящемся потоке, направленном в сторону Солнца.

До этого стало известно, что комета изменила цвет на золотой под действием Солнца.

Ранее ученые заявили, что 3I/ATLAS 16 марта 2026 года может сблизиться с Юпитером. «Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — отметили исследователи.

#солнце #Юпитер #аномалия
